Le nuove linee della tramvia di Firenze: percorso e progetti

Nei prossimi anni il sistema tramviario si svilupperà per servire anche Firenze sud, Bagno a Ripoli, Campo di Marte, Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio. Il punto sui progetti e sui lavori per le nuove linee

Lo sviluppo della tramvia di Firenze passa dal progetto delle nuove linee (la 3, la 4 e le varie estensioni come la 3.2.2): si va da Bagno a Ripoli allo stadio Campo di Marte fino a Rovezzano, da piazza San Marco a Sesto Fiorentino, senza dimenticare Le Piagge e Campi Bisenzio. Una vera e propria “cura del ferro” per la mobilità cittadina. In questo modo la mappa della tramvia passerà da poco meno di 17 chilometri di binari (quelli attualmente utilizzati dalla linea 1 Villa Costanza – Careggi e dalla T2 piazza dell’Unità – aeroporto) a un totale di 44 chilometri e mezzo di lunghezza, una grande X che collegherà i quattro quadranti della città, con varie diramazioni, passando dal centro cittadino. Ecco quindi le nuove linee in progetto per la tramvia di Firenze:

Linea 2, estensione Fortezza – piazza della Libertà – piazza San Marco

La Vacs, sigla che sta per “Variante al centro storico“, è la prima delle nuove linee della tramvia di Firenze per cui sono partiti i lavori, il 19 luglio 2022. Dopo lo stop al passaggio della linea 2 della tramvia di Firenze da piazza Duomo, è stata studiata un’alternativa per portare i binari nel cuore della città. Questo nuovo itinerario si allaccerà alla rete già esistente, grazie all’interconnessione con i binari alla Fortezza (usati oggi dalla linea 1), poi proseguirà lungo viale Lavagnini per raggiungere piazza della Libertà e infine San Marco.

Lunghezza percorso VACS: 2,5 chilometri

Numero fermate: 6

Lavori: in corso dal 19 luglio 2022

Durata: 20 mesi, fine prevista primavera 2024

Qui le fermate e il percorso dettagliato della nuova tramvia Fortezza – San Marco.

Linea 2.2, il progetto per portare la tramvia a Sesto Fiorentino

Dall’altro capo della T2, lo sviluppo delle nuove linee prevede anche l’estensione del percorso dall’attuale capolinea dell’aeroporto di Firenze Peretola al centro di Sesto Fiorentino, con un passaggio anche dal polo scientifico. Proprio questo aspetto è stato protagonista del dibattito negli ultimi mesi. Al momento è in corso la progettazione del percorso per disegnare un itinerario continuo, che permetta di arrivare a Sesto senza cambiare convoglio all’aeroporto, e con l’arrivo dei binari in via della Pace per servire il campus universitario.

Lunghezza percorso linea 2.2: 11 chilometri

Numero fermate: 11

Stato: in via di progettazione

Linea 3 della tramvia di Firenze: piazza Libertà – Gavinana – Bagno a Ripoli

Tra le nuove linee della tramvia la più attesa è la numero 3, che collegherà piazza della Libertà con Firenze sud, passando da Gavinana, viale Europa e infine arrivando al capolinea di Bagno a Ripoli con un percorso lungo 7,2 chilometri, che successivamente sarà esteso verso Campo di Marte e Rovezzano (vedi sotto). Sui progetti, questo primo troncone viene chiamato linea 3.2.1. L’itinerario interesserà i viali di circonvallazione e piazza Beccaria, passerà sul Ponte da Verrazzano, per toccare piazza Gavinana, viale Giannotti, viale Europa e via Pian di Ripoli e arrivare infine al capolinea di via Granacci a Bagno a Ripoli. Un terzo del percorso della linea 3 della tramvia di Firenze sarà senza pali e fili di alimentazione: i convogli viaggeranno a batteria. Sono in corso gli ultimi passaggi prima del contratto con ditte per i cantieri (previsti alla fine del 2013).

Lunghezza percorso linea 3: 7,2 chilometri

Numero fermate: 17 fermate

Inizio dei lavori: prevista alla fine del 2023

Qui i dettagli sul percorso della linea 3 della tramvia.

Nuove linee della tramvia di Firenze: 3.2 per lo stadio di Campo di Marte e Rovezzano

Accanto alla linea 3 per Bagno a Ripoli, è in progetto anche l’estensione di questo percorso verso lo stadio di Campo di Marte e Rovezzano. I tecnici la chiamano linea 3.2.2, ma una volta finiti i lavori si tratterà di un unico percorso della T3 a forma di U che andrà dal capolinea di Bagno a Ripoli, toccherà lo snodo di piazza della Libertà (qui ci sarà l’interconnessione con la variante per San Marco della linea 2) e poi andrà da viale Don Minzoni verso Campo di Marte (con fermata allo stadio Artemio Franchi riqualificato) e Rovezzano. In sostanza si completerà il collegamento alla rete della zona sud-est. Al momento è in corso di realizzazione il progetto definitivo.

Lunghezza percorso linea 3.2 Campo Marte – Rovezzano: 6,2 chilometri

Numero fermate: 15 fermate

Progetto: è in corso la progettazione definitiva

Qui i dettagli sul percorso della nuova tramvia per Campo di Marte e Rovezzano.

Linea 4 per le Piagge

A livello di lavori, sarà quella che tra le nuove linee della tramvia di Firenze impatterà meno sulla viabilità: il percorso numero 4 sarà infatti realizzato in gran parte sfruttando la linea ferroviaria già esistente. Si collegherà alla linea 1 all’altezza della fermata Porta al Prato – Leopolda e proseguirà lungo i binari dell’attuale linea Firenze – Empoli accanto alla Stazione Leopolda, per poi arrivare all’ex stazione delle Cascine e passare sotto al Ponte all’Indiano e alla linea dei treni per Firenze – Rifredi. Da lì sfrutterà i binari che corrono paralleli al corso del fiume fino al capolinea dietro al centro commerciale delle Piagge. Qui sarà realizzato anche un deposito tramviario temporaneo, prima dell’entrata in funzione dell’estensione della linea 4 per Campi Bisenzio (vedi il capitolo successivo). La particolarità della linea 4 è che il suo percorso seguirà per circa 3.400 metri il tracciato della ex linea ferroviaria Empoli-Firenze. I restanti saranno costruiti su una nuova sede.

Lunghezza percorso linea 4 Leopolda – Le Piagge: 6,2 chilometri

Numero fermate: 13

Progetto: in corso la verifica del progetto definitivo

Lavori: inizio previsto nel 2024, per una durata di 2 anni e mezzo

Qui il percorso della linea 4

Nuove linee della tramvia: l’estensione della 4 verso Campi Bisenzio

Successivamente alla realizzazione della linea 4 Leopolda – Le Piagge, il percorso sarà allungato fino a San Donnino e Campi Bisenzio (sul progetto viene chiamata linea 4.2), zone che al momento non sono servite da treni o trasporti su ferro. Secondo le previsioni, una volta finiti i lavori, serviranno circa 35 minuti per andare dalla Stazione Leopolda fino al capolinea di Villa Rucellai a Campi Bisenzio, toccando lungo il percorso San Donnino, Ponte alla Baccellina, San Piero a Ponti, Cresci. Questo tratto è stato finanziato dal PNRR con 222,4 milioni di euro.

Lunghezza percorso linea 4.2 Le Piagge – Campi Bisenzio: 5,4 chilometri

Numero fermate: 8

Progetto: in via di progettazione

Qui il percorso della linea 4 per Campi Bisenzio

La linea 5 della tramvia: da dove passerà?

Fin qui le nuove linee della tramvia di cui partiranno i lavori nei prossimi anni a Firenze. C’è poi un quinto itinerario che però è solo una pura ipotesi, finora rimasta nel cassetto. Si tratta della linea 5, prevista nel piano strutturale del Comune, con un itinerario complementare alle altre, per collegare la zona dell’Isolotto direttamente con Novoli, interconnettendosi quindi prima con la linea 1 nei pressi di viale Talenti, poi con la 4 all’altezza della Manifattura Tabacchi, con la 2 vicino via Mariti e infine di nuovo con la 1 in piazza Dalmazia. Come detto però in questo ambito siamo nel campo delle pure supposizioni: esiste solo un’idea di massima e al momento l’amministrazione comunale non ha manifestato la volontà di realizzarla concretamente.

I dettagli sulle nuove linee si trovano sul sito Firenze Tramvia, lanciato di recente dal Comune per informare sullo sviluppo della rete e sui lavori anche con una serie di mappe interattive, e sulla rete civica, dove sono disponibili i progetti.