Lavori tramvia in piazza Gavinana: chiuso un tratto di viale Giannotti

Proseguono a buon ritmo i lavori della tramvia a Firenze sud, con la chiusura (in anticipo) di una corsia di viale Giannotti, nella strettoia fra piazza Gavinana e via Caponsacchi. Il cantiere, dopo gli interventi preparativi realizzati nei giorni scorsi, scatterà da giovedì 7 agosto, durerà oltre 6 mesi e comporterà la modifica della viabilità nella zona.

Come cambia la viabilità a Gavinana e in viale Giannotti con i lavori della tramvia

Per i veicoli in entrata città, ossia che provengono dal centro commerciale Coop e da viale Giannotti, al momento non cambierà nulla: resterà percorribile una corsia verso piazza Gavinana. Potranno così imboccare via degli Adriani per andare in via di Villamagna o proseguire su via Poggio Bracciolini, dove il Comune ha revocato la corsia preferenziale per facilitare la circolazione.

Per consentire i lavori della tramvia, vista la dimensione limitata della carreggiata, dal 7 agosto sarà chiusa la corsia di viale Giannotti che va da piazza Gavinana a via Caponsacchi per 7 settimane. Il percorso alternativo prevede, per chi proviene da via Coluccio Salutati, il passaggio da via di Ripoli con rientro su viale Giannotti da via Accolti (in alternativa, si potrà proseguire dritto su via di Ripoli). Chi arriva da piazza Ravenna, potrà percorrere l’itinerario via Giovanni dalla Bande Nere-piazza Gualfredotto-via Datini-via Uguccione della Faggiola. Il percorso sarà modificato nella seconda fase del cantiere, prevista a fine settembre.

Come cambierà la zona

Successivamente, intorno a fine settembre, il cantiere si sposterà sul lato del circolo Vie Nuove e la viabilità in questo tratto di viale Giannotti diventerà quella definitiva, la stessa prevista quando sarà attiva la tramvia: resterà percorribile una corsia in uscita città, verso Bagno a Ripoli.

I veicoli provenienti da piazza Elia dalla Costa e diretti verso il centro saranno indirizzati in via Caponsacchi, piazza Gualfredotto, via Giovanni dalle Bande Nere (con senso di marcia verso piazza Gavinana). Da questo percorso, una volta ultimato, si potrà anche imboccare il nuovo ponte sull’Arno Gavinana-Bellariva, che dovrebbe essere pronto nell’estate 2026.

Durante i lavori della tramvia in questo tratto di viale Giannotti, i sottoservizi saranno rinnovati e l’intera area sarà ridisegnata. In piazza Gavinana scomparirà la rotonda e sarà realizzata una fermata all’imbocco di viale Giannotti, con un’isola pedonale all’angolo tra via Giovanni dalle Bande Nere e il viale. Anche i marciapiedi agli altri incroci della piazza saranno allargati.

