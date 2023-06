I lavori della tramvia in piazza San Marco: cosa cambia

- Pubblicità -

Arrivano i lavori in piazza San Marco per la linea della tramvia Fortezza-Libertà-San Marco. E ci saranno tante modifiche. Nella notte tra il 10 e l’11 giugno ci sarà la realizzazione degli scambi, elementi prefabbricati di circa 20 metri di lunghezza che saranno posizionati sulla sede tramviaria realizzata precedentemente con una gru.

I lavori in piazza San Marco della tramvia: il dettaglio della cantierizzazione

I lavori in piazza San Marco della tramvia prenderanno il via nella notte tra il 10 e l’11 giugno. Dalle 21 di sabato inizierà l’allestimento delle aree di cantiere sul lato di via degli Arazzieri e sul lato di via Cesare Battisti: le due strade diventeranno quindi senza sfondo come pure via Ricasoli. Sulla piazza saranno istituiti restringimenti di carreggiata in corrispondenza dei cantieri mantenendo aperta la circolazione sulla direttrice di via Cavour (verso il centro) e sulla direttrice verso via La Pira sia direttamente da via Cavour (lato viali) che da via Cavour (lato centro).



Come cambia la viabilità (anche gli autobus)

I lavori in piazza San Marco della tramvia porteranno a cambi della viabilità a causa delle chiusure di via della Colonna e via degli Arazzieri, asse fondamentale per il trasporto pubblico. La corsia lato basilica diventerà a senso unico da via Cavour verso via La Pira. Cambio di senso anche per via La Pira, via della Dogana, via Santa Reparata. Sull’altro lato della piazza il cantiere lato via Cesare Battisti comporterà anche la chiusura di via Ricasoli (che diventerà strada senza sfondo lato piazza San Marco), di piazza delle Belle Arti (sempre senza sfondo) e di piazza Santissima Annunziata che da via della Colonna a via Cesare Battisti sarà accessibile solo per mezzi di soccorso, di polizia, veicoli diretti e in uscita dai passi carrabili, taxi.

Come cambia il trasporto pubblico

I lavori a San Marco della tramvia avranno naturalmente impatto anche sul trasporto pubblico. Saranno undici le linee coinvolte con cambiamenti di percorsi e fermate. Si tratta della 1, 6, 11, 14, 17, 20, 23, 31, 32, 52 e C1 che non potendo più passare da piazza San Marco dovranno modificare i loro percorsi. Tra le modifiche principali la revoca delle fermate intorno a piazza San Marco e tutte quelle presenti nella stessa piazza. In via XXVII Aprile soppresse entrambe le fermate. Soppresse anche le due fermate in via Battisti. Rimarranno, come fermate più vicine a Piazza San Marco, quelle di La Pira, al rettorato e in fondo a via Cavour (Cavour San Marco). Tutte le informazioni e le mappa sul sito di Autolinee Toscane. Qui tutte le altre linee della tramvia in progetto.