Lavori tramvia, tagliati i primi alberi in viale Giannotti a Firenze sud

- Pubblicità -

Sono iniziate nel pomeriggio di oggi, 28 gennaio, le operazioni per il taglio di una decina di alberi in viale Giannotti, nell’ambito dei lavori per la linea 3 della tramvia di Firenze. La rimozione delle piante riguarda il lato di piazza Elia dalla Costa ed è scattata per far spazio alla futura fermata “Bandino” della T3, che sorgerà proprio in questo tratto. Gli interventi hanno colto di sorpresa molti residenti, che – allarmati – hanno condiviso le foto sui social.

Perché sono stati tagliati gli alberi in viale Giannotti: per fare spazio alla fermata della tramvia

Il progetto della linea 3 prevede che in questo punto di viale Giannotti saranno ripiantati altri 10 alberi, con un filare più spostato verso piazza Elia dalla Costa, per permettere la creazione della fermata del tram al centro della carreggiata. Una volta realizzati i binari, per le auto resteranno a disposizione due corsie, una per senso di marcia, da un lato e dall’altro della sede tramviaria. Tre piante, sul versante della piazza che guarda via del Bandino, saranno preservate.

- Pubblicità -

Il taglio degli alberi su viale Giannotti 1 di 10

I lavori a Firenze sud per la linea 3

L’abbattimento degli alberi fa parte dei cosiddetti “lavori propedeutici” per la linea 3 della tramvia Firenze-Bagno a Ripoli. Dal 27 gennaio sono iniziate le operazioni che precedono i cantieri veri e propri, come lo smontaggio dei cordoli della corsia preferenziale e delle banchine degli autobus, ora deviati su via Datini. Secondo quanto reso noto dal Comune, i lavori interesseranno prima il centro del viale, poi il lato della carreggiata sul versante di via Bandino, poi quello opposto per tornare infine al centro della strada. Durante questi interventi, che interesseranno 410 metri per una durata stimata in 39 settimane, resterà sempre percorribile una corsia per senso di marcia. Qui sotto la planimetria della sistemazione finale dell’area viale Giannotti-piazza Elia dalla Costa.