Tramvia per Bagno a Ripoli: quando l’inizio dei lavori per la linea 3

L’inizio dei lavori per la linea 3 della tramvia Firenze-Bagno a Ripoli è fissata per il 25 gennaio 2025: il Comune ha reso noto il calendario con le prime date degli interventi che coinvolgeranno, in diversi step, anche i viali di circonvallazione, la zona di Gavinana e i lungarni. Si partirà da viale Giovine Italia, per poi continuare in viale Giannotti e far scattare tutti i principali cantieri entro la fine del 2025. E la fine dei lavori? Sarà una corsa contro il tempo: le opere per creare la nuova tratta, secondo le intenzioni di Palazzo Vecchio, dovranno essere concluse entro il 31 ottobre 2026 per non perdere i finanziamenti del Pnrr. In tutto la T3 costerà 448 milioni di euro. Dopo i test e il pre-esercizio l’apertura della tratta ai passeggeri potrebbe avvenire a fine gennaio 2027.

Quando iniziano i lavori per la linea 3 della tramvia Firenze-Bagno a Ripoli

Se sul lato di Bagno a Ripoli i lavori sono già partiti da diverse settimane, con gli interventi per il parcheggio scambiatore, e a breve si passerà a quelli per la posa dei binari, l’inizio dei cantieri sulla viabilità di Firenze è fissato per sabato 25 gennaio, quando entrerà in funzione anche la nuova linea della tramvia per San Marco. La prima zona interessata sarà quella di viale Giovine Italia, su un tratto di 380 metri: prima tra via Thouar e via dei Malcontenti, poi – nella notte tra venerdì 31 gennaio e il 1° febbraio – la cantierizzazione si allargherà fino all’incrocio con via Ghibellina. Qui gli operai saranno impegnati per circa 10 mesi (43 settimane).

Il secondo step, secondo il cronoprogramma diffuso dal Comune, sarà in viale Giannotti con i primi interventi legati alle deviazioni dei bus, all’altezza degli incroci con via Datini e via Erbosa, che scatteranno dal 27 al 31 gennaio, seguiti il 1° febbraio dalla cantierizzazione del tratto via Caponsacchi-via Traversari per un totale di 410 metri e circa 9 mesi di lavori (39 settimane). A primavera poi arriveranno i cantieri su alcune porzioni dei viali di circonvallazione (Matteotti, Gramsci), su lungarno del Tempio e Colombo. In estate si passerà alla parte finale di viale Europa e a piazzale Donatello; a fine settembre lavori in piazza Beccaria e nelle altre parti di viale Giannotti. Le ultime aree a essere interessate saranno quelle di via Poggio Bracciolini (fine febbraio 2026) e di Ponte a Verrazzano (aprile 2026).

Il progetto della T3

Una volta completati i lavori, il primo pezzo della linea 3 della tramvia (3.2.1) collegherà piazza della Libertà al capolinea di Bagno a Ripoli con un percorso lungo 7,2 chilometri e 17 fermate (qui il dettaglio dell’itinerario). Stando alle stime di Palazzo Vecchio questo tratto servirà 11 milioni di passeggeri. Su 3,1 chilometri di tracciato non ci saranno pali di alimentazione e il tram andrà a batteria, grazie ai nuovi convogli in via di realizzazione da parte di Hitachi Rail (16 in tutto). Circa il 37% del tragitto vedrà la tramvia correre su un tappeto di erba, ad esempio nelle zone di piazzale Donatello, viale Giovine Italia, i lungarni e via Pian di Ripoli, e saranno piantati oltre 820 nuovi alberi.

In futuro è prevista l’estensione da piazza della Libertà verso il quadrante di Campo di Marte e Rovezzano (linea 3.2.2). “Se finora con le linee in funzione abbiamo calcolato 30mila auto in meno in circolazione, con questa linea stimiamo una riduzione di ulteriori 9mila mezzi – ha spiegato la sindaca Sara Funaro – Sappiamo benissimo che il cantiere avrà un impatto importante in città e per questo abbiamo lavorato con varie azioni per dare risposte ai cittadini”.

Parcheggi notturni per i residenti e aiuti per i commercianti

Tra le misure previste, posteggi notturni per i residenti con 400 posti dalle ore 21 alle 8 nelle strutture di Firenze Parcheggi in piazza Beccaria, Alberti e Parterre e altri 300 posti che saranno recuperati grazie ad accordi con privati. Ad aprile, secondo il programma, saranno pronti anche i parcheggi scambiatori di viale Europa e Bagno a Ripoli.

Ci saranno almeno 200 operai al giorno impegnati nei cantieri e il Comune ha individuato una viabilità alternativa per ogni area interessata dai lavori per la nuova tramvia. Lì dove le dimensioni dei viali lo permetteranno saranno garantite due corsie per senso di marcia. In vista dell’inizio dei lavori, il Comune ha annunciato aiuti per le attività commerciali, con un tavolo permanente. Lo sgravio della Tari, che andrà dal 40 al 100% in base all’impatto dei cantieri della tramvia sul singolo esercente, sarà riconosciuto in automatico.

Il calendario completo dei lavori per la linea 3 Firenze – Bagno a Ripoli: le date

Questo il cronoprogramma comunicato dal Comune di Firenze per i lavori della linea 3 della tramvia:

Viale Giovine Italia (C3)

Dalla notte del 25 gennaio 2025 nel tratto via Thouar-via dei Malcontenti

Dalla notte del 31 gennaio estensione nel tratto via dei Malcontenti-via Ghibellina

380 metri totali – durata prevista 43 settimane

Dal 27 al 31 gennaio interventi propedeutici all’incrocio via Datini-via Erbosa

Dalla notte tra il 31 gennaio e il 1° febbraio 2025 nel tratto via Caponsacchi-via Traversari

410 metri – durata prevista 39 settimane

Dalla terza settimana di marzo 2025

600 metri – durata prevista 65 settimane

Dalla seconda settimana di aprile 2025 nel tratto da viale Segni a piazza Beccaria

420 metri – durata prevista 52 settimane

Dalla seconda settimana di aprile 2025

380 metri – durata prevista 42 settimane

Dalla terza settimana di maggio 2025

430 metri – durata prevista 50 settimane

Dalla terza settimana di giugno 2025 nel tratto da via Olanda a via Cimitero del Pino

620 metri – durata prevista 61 settimane

Dalla terza settimana di luglio 2025 lavori in piazzale Donatello e sul viale Gramsci fino a viale Segni

430 metri – durata prevista 59 settimane

Dalla quarta settimana di luglio 2025 nel tratto da largo Novello a via Olanda

620 metri – durata prevista 55 settimane

Dalla terza settimana di settembre 2025

200 metri – durata prevista 37 settimane

Dalla quarta settimana di settembre 2025 cantieri in piazza Beccaria e viale Giovine Italia fino a via Ghibellina

300 metri – durata prevista 38 settimane

Dall’ultima settimana di settembre 2025 nel tratto tra piazza Gavinana e via Caponsacchi

200 metri – durata prevista 25 settimane

Dall’ultima settimana di settembre 2025 nel tratto tra via Traversari e viale Europa

420 metri – durata prevista 40 settimane

Dalla quarta settimana di febbraio 2026

200 metri – durata prevista 29 settimane

Dalla prima settimana di aprile 2026

200 metri – durata prevista 31 settimane