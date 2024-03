Leopolda 2024: l’8 marzo torna la convention di Renzi

- Pubblicità -

I giochi per le elezioni europee e per quelle comunali, con la partita di Palazzo Vecchio ancora aperta. In questo scenario venerdì 8 marzo prenderà il via la Leopolda 2024, la convention di Matteo Renzi organizzata a Firenze per fare il punto con i militanti di Italia Viva. E sempre venerdì l’assemblea cittadina della formazione politica promette di sciogliere gli ultimi nodi in vista delle amministrative fiorentine.

Il primo giorno della Leopolda 2024, Renzi: “Sarà per noi un 8 marzo speciale”

La tre giorni di Italia Vivia alla Stazione Leopolda di Firenze prenderà ufficialmente il via l’8 marzo 2024 alle ore 21 spaccate, ha annunciato Matteo Renzi nella sua e-news: “In quel momento riaccenderemo le stelle, partendo dalla storia di Firenze, dalla storia della Leopolda, dal ruolo delle donne in un 8 marzo che sarà per noi un 8 marzo speciale”, ha scritto il leader di IV.

Prima dell’inizio ufficiale ci saranno altri due eventi alla Stazione Leopolda. Nel pomeriggio (dalle 14 alle 20) è prevista la riunione del Partito Democratico Europeo, mentre dalle 20 alle 21 è in programma l’assemblea cittadina di Italia Viva che ufficializzerà la posizione del partito verso le elezioni comunali: IV correrà da sola, con Stefania Saccardi candidata sindaco come annunciato finora, o cercherà un accordo con il Pd, confermando le voci sono circolate sottotraccia nelle ultime settimane?

Il programma delle altre date della Leopolda

Il titolo della Leopolda 2024 quest’anno è “Riaccendere le stelle“, come comunicato in precedenza dallo stesso Renzi. Confermato il consueto format con interventi (cronometrati) sul palco, per esporre le proprie idee in modo sintetico e in un tempo prestabilito, poi i tavoli di lavoro e per concludere il comizio finale. Dopo la serata inaugurale, il programma della Leopolda 2024 proseguirà sabato 9 marzo con le discussioni e i panel. A disposizione per i tavoli di lavoro ci saranno 3 ore. Domenica invece la chiusura con l’intervento di Matteo Renzi. Online sono in corso le registrazioni dei partecipanti, il programma invece è ancora in fase di aggiornamento.