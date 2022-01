Lotteria Italia 2022: tutti i premi di consolazione, elenco dei biglietti vincenti

Dopo l’estrazione dei ticket milionari, arriva l’elenco dei biglietti vincenti dei cosiddetti “premi di consolazione” della Lotteria Italia 2022, quelli di prima e seconda categoria: ecco come fare la verifica del biglietto e tutti i numeri comunicati Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In palio ci sono 4 milioni di euro.

Per quanto riguarda la classifica delle vincite il Lazio è la regione più fortunata (primo, terzo e quarto premio), segue l’Emilia Romagna, mentre la Toscana si “accontenta” dei premi di consolazione con 10 biglietti vincenti per la terza categoria della Lotteria Italia per un totale di 200.000 euro.

Lotteria Italia 2022: l’elenco dei biglietti vincenti dei “premi di consolazione” (seconda e terza categoria)

Ai 10 fortunati che hanno acquistato i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2022 per la seconda categoria vanno premi da 100.000 euro ciascuno, ecco l’elenco dei numeri estratti con la città in cui sono stati venduti i tagliandi:

P 038135 ROMA

B 000019 ROMA

F 314613 ROMA

F 211673 VELLETRI (Roma)

N 234317 TARANTO

Q 323494 FAICCHIO (Benevento)

D 469659 COMMESSAGGIO (Mantova)

S 267678 POMEZIA (Roma)

C 144953 L’AQUILA

A 300460 FORMICOLA (Caserta)

A chi invece si è aggiudicato i biglietti vincenti dei “premi di consolazione” di terza categoria della Lotteria Italia 2022 vanno 20.000 euro ciascuno. 10 di questi 150 tagliandi sono stati venduti in Toscana in particolare a Firenze, Fiesole, Lucca, Borgo a Mozzano (Lucca), San Giovanni Valdarno (Arezzo), Civitella in Val di Chiana (Arezzo), Campiglia Marittima (Livorno), Grosseto e due biglietti ad Arezzo:

P 067130 BORGO A MOZZANO (Lucca)

P 469261 AREZZO

Q 074963 AREZZO

Q 381819 CAMPIGLIA MARITTIMA (Livorno)

R 154132 CIVITELLA VAL DI CHIANA (Arezzo)

B 028149 FIESOLE (Firenze)

P 186759 FIRENZE

D 118463 GROSSETO

F 330680 LUCCA

B 085411 SAN GIOVANNI VALDARNO (Arezzo)

La lista dettagliata si trova nel pdf pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato a questo link, ma per controllare la vincita ci sono anche due modi più veloci e sicuri.

La verifica del biglietto della lotteria: come controllare i numeri vincenti

Per verificare se si è stati baciati dalla dea bendata è possibile anche usare lo strumento online della Lotteria Italia per il controllo dei biglietti vincenti estratti il 6 gennaio 2022. Basta collegarsi al sito ufficiale e inserire nel box “Verifica la vincita” il numero di serie e le 6 cifre del tagliando. In alternativa si può scaricare l’app gratuita My Lotteries.