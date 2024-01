Lotteria Italia, numeri dei biglietti vincenti: controllo dei premi di consolazione

- Pubblicità -

Non soli i primi 5 numeri milionari, ma anche una pioggia di 205 biglietti vincenti della Lotteria Italia, estratti il 6 gennaio 2024 per i premi di “consolazione”. In tutto per questa edizione sono stati venduti 6,7 milioni di tagliandi. Il primo premio da 5 milioni di euro è andato a Milano (F306831), il secondo da 2,5 milioni a Campagna, nel salernitano (M382938), il terzo a Albuzzano, Pavia (I191375), il quarto da 1,5 milioni a Roncadelle, in provincia di Brescia (C410438) e il quinto di prima categoria, pari a un milione, a Montescudo Monte Colombo, Rimini (N454262). Poco fortunata la Toscana dove arrivano 3 premi di seconda categoria (nelle province di Arezzo, Lucca e Firenze) e 17 di terza (tra Arezzo, Lucca, Fiorenze, Pisa, Massa Carrara e Prato), anche se con un numero di vincite in aumento rispetto all’anno scorso. Per il controllo dei “numeri vincenti” la Lotteria Italia mette a disposizione a anche un sito internet.

Numeri dei biglietti vincenti dei premi di consolazione della Lotteria Italia 2024: seconda categoria

Passiamo poi ai cosiddetti “premi di consolazione”, anche se tanto di consolazione non sono visto che per la seconda categoria della Lotteria Italia si parla di 15 vincite da 100mila euro ciascuna, ecco l’elenco dei numeri dei biglietti vincenti:

P 192527 Quartu Sant’Elena (Cagliari)

M 245885 Pietrasanta (Lucca)

F 131600 Polesine Zibello (Pesaro Urbino)

F 214883 Trieste

D 393404 Caldaro sulla strada del vino (Bolzano)

I 466701 Civitella Val di Chiana (Arezzo)

I 257605 Napoli (Napoli)

I 063968 Piacenza

N 200785 Eboli (Salerno)

L 207346 Ottaviano (Napoli)

C 071644 Catania

M 404056 Roma

P 244070 Figline e Incisa Valdarno (Firenze)

M 462363 Roma

L 327933 Sala Consilina (Salerno)

I premi di terza categoria

Il 6 gennaio 2024, sono stati comunicati anche i numeri di altri 190 biglietti vincenti dei premi di terza categoria della Lotteria Italia, che si aggiudicano ciascuno 20mila euro, ecco la lista:

Lotteria Italia: dove fare il controllo dei numeri dei biglietti vincenti

Per verificare se il proprio biglietto è tra i tagliandi fortunati, è possibile anche inserire il numero di seri di 6 cifre sul sito della Lotteria Italia. In caso di vincita con un biglietto cartaceo, bisogna presentare il tagliando, integro e in originale, all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali (viale del Campo Boario 56/D – 00153 Roma) o presso uno sportello di Intesa San Paolo. Per i biglietti online, si può procedere con la richiesta di riscossione premi solo se si è il titolare del conto gioco dell’app My Lotteries.