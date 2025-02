Consiglio Comunale di Firenze: Luca Santarelli va al centrodestra

- Pubblicità -

Cambio di casacca nel Consiglio Comunale di Firenze, con la maggioranza che perde un pezzo: l’avvocato Luca Santarelli, eletto con la lista civica di Sara Funaro, passa all’opposizione di centrodestra e al gruppo di Noi Moderati. Una scelta fatta per vedute diverse su “legalità, sicurezza, attenzione ai cittadini”, spiega Santarelli in una nota. Dura la reazione del centrosinistra e della stessa sindaca Sara Funaro: “Cambiare idea, a pochi mesi dall’insediamento, significa tradire quel mandato e quindi la fiducia dei cittadini”, ha commentato.

Chi è Luca Santarelli, il consigliere uscito dalla maggioranza a Firenze

Avvocato civilista, giornalista pubblicista e collaboratore di periodici, Luca Santarelli nella scorsa legislatura era stato eletto nel Consiglio Comunale di Firenze con la lista civica a sostegno di Dario Nardella, mentre due mesi fa è entrato nel salone dei Duecento per la lista Funaro al posto di Marzio Mori, nel frattempo nominato presidente della Caritas fiorentina. “Una scelta dolorosa e lungamente meditata – ha scritto Santarelli in merito al suo passaggio all’opposizione -. Esco dalla maggioranza di Palazzo Vecchio per evidenti vedute diverse dal Pd e Avs su legalità, sicurezza, attenzione ai cittadini e non avendo in dote l’ideologia che li caratterizza. Preciso che la mia non è una critica, ma solo una diversa visione di come vorremmo la società”. Lo stesso Santarelli ha annunciato una conferenza stampa insieme a Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati e Mara Carfagna.

- Pubblicità -

“Il Pd ha cambiato idea su aeroporto (in aula pochi mesi fa ha votato contro un ordine del giorno), sul fine vita e molto altro – ha proseguito Santarelli – Lecito che il partito cambi idea, lecito anche che un esponete dell’area civica rimanga coerente al suo percorso di vita e politico. Ciò che preoccupa ed emerge dalle varie Commissioni, soprattutto quella che attiene la sicurezza, è il negazionismo della mancanza di sicurezza della nostra città, sembra sempre che siano gli altri che si sentano prigionieri in casa propria”.

La reazione della sindaca Funaro

Di “decisione che è il contrario della buona politica e denota mancanza di coerenza“, parla la sindaca Sara Funaro. “Purtroppo, sono questi comportamenti che causano sfiducia nella politica e l’allontanamento dei cittadini dalla cosa pubblica. Ad ognuno le sue responsabilità. Per quanto ci riguarda, non ci facciamo distrarre lavoriamo e lavoreremo ogni giorno per Firenze e per l’attuazione del nostro programma di mandato, nel pieno rispetto degli impegni che ci siamo presi con i cittadini che su questo ci hanno dato la loro fiducia”.

- Pubblicità -

Duro anche il gruppo Pd in Consiglio comunale a Firenze sul passaggio di Luca Santarelli all’opposizione. “Evidentemente però la coerenza tanto richiamata – si legge in una nota – non è propria del consigliere che, se fosse vero quanto dice, rispetto al non ritrovarsi nella linea politica espressa dal Pd, avrebbe dovuto dimettersi dal ruolo, non passare all’opposizione: questa modalità è indegna del ruolo che si ostina a ricoprire”.