Chi sono i candidati per le comunali a Firenze: le liste per il Consiglio

I giochi sono chiusi. Partiti, movimenti e liste civiche hanno presentato le firme per 20 liste di candidati per le elezioni comunali 2024 a Firenze: sono 700 i nomi in corsa per 36 posti in Consiglio comunale, il doppio rispetto alle ultime amministrative. Dopo che sarà finita la verifica delle firme, l’elenco ufficiale sarà pubblicato sul Ministero dell’Interno e arriverà anche il fac-simile della scheda elettorale.

Sono 10 i candidati sindaco a Firenze. Sara Funaro, per il centro sinistra, è appoggiata dal numero maggiore di liste, ben 7: Pd, Verdi Sinistra, Azione, +Europa, Centro, Anima Firenze e la lista civica Sara Funaro sindaca. Il candidato sindaco del centro destra, Eike Schmidt, è sostenuto da 4 liste: Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e una lista civica. Dmitrij Palagi è il candidato sindaco per Sinistra Progetto Comune (che riunisce Potere al Popolo, Rifondazione comunista e Possibile) e Firenze ambientalista e solidale. Ci sono poi candidati sostenuti da una sola lista: Stefania Saccardi (Al centro Saccardi, che unisce Italia Viva, Socialisti e Libdem); Cecilia Del Re (Firenze Democratica); Lorenzo Masi (Movimento 5 Stelle); Andrea Asciuti (Firenze Vera, nata dall’alleanza tra Indipendenza e il Popolo della Framiglia) Francesco Zini (Firenze Cambia); Alessandro De Giuli (Firenze Rinasce) e Francesca Marrazza (RiBella Firenze).

Ecco i candidati come consiglieri comunali a Firenze per le elezioni amministrative 2024, partito per partito, con indicato tra parentesi il candidato sindaco:

Ricordiamo che per le elezioni comunali si possono dare al massimo 2 preferenze, con la regola dell’alternanza di genere, ossia una preferenza per un uomo e una per una donna. Se si votano due uomini o due donne, la seconda preferenza viene annullata.

Pd: I candidati per le elezioni comunali a Firenze

La lista del Pd sostiene la candidata sindaca Sara Funaro. Questi i candidati alla carica di Consigliere comunale.

Micali Irene (capolista)

Teodori Rossella (capolista)

Albanese Benedetta

Amato Edoardo

Barbieri Beatrice

Armentano Nicola

Bertieri Sofia

Balli Cristiano

Biti Caterina

Burgassi Marco

Bonanni Patrizia

Cicculli Francesco

Calì Francesca

Conti Enrico

Callupe Lina

Coppolaro Tommaso

Collesei Stefania

Ciulli Andrea

D’Ambrisi Angelo

Corrado Amanda

Fabiani Valerio

Fratini Massimo

Gomez Monica Patino

Giorgetti Fabio

Innocenti Alessandra

Guccione Cosimo

Meloni Elisa

Milani Luca

Perini Letizia

Nutini Franco

Scaglione Angela

Pampaloni Renzo

Sparavigna Laura

Ricci Enrico

Struga Giuliano

Vicini Jacopo

Lista Civica Sara Funaro sindaca

La lista civica sostiene la candidata sindaca Sara Funaro, i nomi in lizza per il Consiglio.

Alessia Coppola Neri (capolista)

Paola Grifoni (capolista)

Marzio Mori (capolista)

Carmela Annibale

Barbara Campanaro

Cristina Casamassimi

Silvia Ceccarelli

Anna Maria (Claudia) Cipolla

Rossella Cosco

Carlotta (Totta) Filardi

Carlotta Gremigni

Maria Letizia Magnelli

Francesca Manetti

Michela Monaco

Cynthia Nayef Nehmeh

Marie-Claire Ntibarikure

Virginia Rodriguez

Bruna Ellen Santos Oliveira

Timy Tadesse

Mattia Alfano

Emanuele Amodei

Alberto Andreini

Paolo Crescioli

Gian Paolo Dei

Bartolomeo Gatteschi

Samuele Lastrucci

Carmine Marra

Corrado Mirannalti

Alessio Nastruzzi

Marco Predieri

Luca Santarelli

Eugenio Scola

Marco Semplici

Vincenzo Todaro

Leonardo Tronconi

Riccardo Zanardo

Verdi Sinistra: i candidati per le elezioni comunali 2024 a Firenze

La lista Verdi Sinistra sostiene la candidata sindaca Sara Funaro. Ecco i nomi in lista per il Consiglio comunale.

Vincenzo Maria Pizzolo (capolista)

Caterina Arciprete

Egidio Raimondi

Stefano Aversa

Francesca Bassetti

Alessandro Bellucci

Rosa Bonadonna detta Belladonna

Paolo Brunori

Olga Cardini

Alberto Castelli

Bernardo Cipollaro

Paolo Collini

Valeria Contardi

Mariantonietta Del Sole

Marta Fallani

Lorenzo Fava

Rosa Frisani detta Rosella

Camilla Galaverni

Francesco Gengaroli

Simone Ghiribelli

Giovanni Graziani

Rachele Innocenti

Senka Majda

Eleonora Mancini

Andrea Martini

Zsuzsanna Musztrai

Roberta Maria

Rita Nausanti

Federico Perugini

Alessandra Petrioli

Tommaso Picchioni

Anna Maria Scalzi

Laura Schiavoncini

Giovanni Scotto detto Gianni

Valentina Settimelli

Aldo Sicoli

Lucia Zani

Azione

La lista Azione sostiene la candidata sindaca Sara Funaro, con questi candidati al Consiglio per le comunali a Firenze.

Milena Brath cg.Sità (capolista)

Matteo Aramini (capolista)

Domenico Antonio Lauria

Leonardo Cappellini detto Leo

Giovanna Michelini

Denata Ndreca detta Denata

Armando Niccolai

Mauro Magrini

Catia Calvellini

Chiara Tognarelli

Daniele Romeo Cungi

Maurizio Razzi

Antonio Bugatti

Claudio Panichi

Claudio Cicalini

Renzo Capitani

Ilaria Guasco

Eugenia Pescali

Tommaso Carli

Silvio Di Giulio

Marco Severi

Francesco Venneri

Serena Accurso

Giampiero Marchi

Carlotta Venturini

Lorenzo Rugiati

Fabrizio Tozzi

Alessia Paperetti

Laura Sapone

Pasquale Patella

Marianna Vita

Valentina Mannucci

Antonino Tomasello

Lucà Maria Josè

Alfio Messina

+Europa

La lista +Europa sostiene la candidata sindaca Sara Funaro, ecco i nomi per il Consiglio comunale.

Massimo Pieri (capolista)

Ilaria Paoletti

Edi Bicocchi detta Edi

Luca Baldoni

Ginevra Ballerini

Elisabetta Bavasso

Ennio Bazzoni

Sauro Bellini

Mirella Benzoni

Nicola Biagi

Angela Cardi

Danny Casprini

Giacomo Cecchi

Alessandro Cioppi

Leonardo Cipriani detto Cip

Tommaso Colombini

Simone Cosimelli

Maria Teresa D’Orazio

Luca Galasso

Alessandro Iozzelli

Li Jingxia detta Cinzia

Claudia Moretti

Guido Murdolo

Paolo Parrini

Susy Pecchioli

Awatif Rabhi

Giovanni Rodella

Ramon Rosi

Elisa Sala

Michele Salvioni

Ilaria Savolini

Fioravante Scognamiglio

Fabiana Spani

Chiara Steindler

Barbara Tei

Bruna Maria Tomasello

Centro

La lista Centro sostiene Sara Funaro, i nomi dei candidati per il Consiglio comunale.

Andrea Buscemi

Francesco Samà

Donato Quinto

Simone Menicucci

Cecilia Casaglia

Adriano Ariani

Alessandro Fibbi

Lapo Lapi

Angela Nozzi

Luciano Casaredi

Luca Iacuitto

Marco Iaselli

Cinzia Diddi

Giulio Michelagnoli

Alessandro Masi

Eugenio Di Pasquale

Francesca Lecce

Francesco Bencivenni

Lavinia Modafferi

Veronica Poli

Francesca Massai

Despoina Malamidi

Anna Martellotta

Raffaele Colucci

Nicolino D’Ippolito

Giorgio Diddi

Renato Suppa

Maura Leone

Federico Vagaggini

Anima Firenze

La lista Anima Firenze sostiene Sara Funaro, questi i candidati per il Consiglio comunale:

Giovanni Fittante (capolista)

Renzo Abbrevi

Alessandra Amici detta Cecchi

Aldo Avvenuti

Rosanna Bari

Jacopo Bechi

Lorenzo Bernardini

Matteo Boscia

Angela Bottari

Rosa Canfora

Giovanna De Siena

Giovanni Franceschelli

Flora Frroku detta Flora

Carlo Frittelli

Glauco Giberti

Lin Hongyu detta Giada

Maria Candida Lubrano di Ricco detta Marica

Antonino Domenico Marino

Giovanni Maria Matino

Simone Meli

Wilmer Mostacciuolo detto Wilmer

Danila Munoz Damian detta Danila

Adriano Pecoraro

Davide Giuseppe Pispicia

Florin Alin Pop

Antonella Proietti

Alessandro Rella

Niccolò Rinaldi

Luigi Pietro Sammarro

Alessio Sardelli

Paola Summer

Elena Tescione

Lorenzo Tinacci detto Natura

Stefano Tomei detto Stef

Donato Toscano detto Dodo

Valentino Alfredo Zangara

Lista Eike Schmidt sindaco

La lista Eike Schmidt sostiene il candidato sindaco del centro destra: questi i nomi per il Consiglio comunale.

Paolo Bambagioni (capolista)

Massimo Sabatini (capolista)

Laura Accordi

Gabriele Bardazzi

Alessandra Barone

Livia Bartoli

Sauro Bertinelli

Giorgio Charles Bonini

Cristiana Bossi

Gemma Brandi

Giuseppe Caglia

Maria Pina Caprioli

Francesca Caroti

Federico d’Annunzio

Fabio Filippini

Leonardo Focardi

Giulia Fornasiero

Andrea Gatti

Guido Mori

Paolo Nelli

Niccolò Nesi

Annita Norcini Tosi

Francesca Pacini

Paolo Parri

Alessandra Pezzati

Lorenzo Piovanelli

Elisabetta Romeo

Elena Rossi

Carlo Rossi Ferrini

Ethel Santacroce

Lorenzo Sibilla

Maria Matilde Simari

Guja Simoni

Beatrice Tancredi

Ilaria Tanini

Alessandro Villoresi

Fratelli d’Italia: i candidati per il Consiglio comunale di Firenze

La lista Fratelli d’Italia sostiene il candidato sindaco Eike Schmidt, questo l’elenco dei candidati per il Consiglio comunale.

Alessandro Emanuele Draghi

Angela Sirello

Giovanni Gandolfo

Matteo Chelli

Daniela Bannini

Alberto Bazzechi

Andrea Bertelli

Luciano Bozzo

Francesca Maria Bufanio

Thimoty Christian Caglieri

Maria Giovanna Carbone

Giampaolo Castelli

Giovanni Diana

Matteo Di Bello

Gianni Fedeli

Andrea Fossi

Paola Frosali

Alessia Galdo

Chiara Innocenti

Elisabetta Ippolito

Cristina Teona Istrate

Stella Maria Lomascolo

Leonardo Manzini

Andrea Marchi Mattioli

Duccio Nelli

Roberto Paolucci

Sheila Papucci

Patrizia Perini

Gregorio Sammarco

Annunziata Sandri

Roberto Sbenaglia

Antonella Sicari

Paolo Superbi

Riccardo Trallori

Leonardo Maria Valente

Franco Zangher

Forza Italia

Forza Italia sostiene il candidato sindaco Eike Schmidt. I nomi per il Consiglio:

Mario Razzanelli

Mariagrazia Internò Dambra

Roberta Pieraccioni

Valerio Abbate

Nilufar Amir Djafari Rezaieh detta Amirgiafari

Franco Baccani

Sandra Baldi

Sandra Barbieri

Daniela Bassi

Duccio Bellini

Jacopo Bianchi

Francesca Cappellini

Ginevra Cerchiai

Filippo Coli

Veronica Corti

Giuseppe D’Aliesio detto Pino

Alberto Del Sarto

Giovanna Dolfi

Mario Fabrizio

Lara Lari

Marco Laschi

Alberto Locchi

Francesca Lorenzi

Alberto Lungherini

Simone Margheri

Elisabetta Marinari

Laura Morini

Luca Paiano

Leonardo Poli

Michael Reggiani

Gaetano Santonocito

Costanza Savio

Fabio Scaffardi

Simone Scavullo

Loredana Truncellito

Sandro Viviani

Lega: chi sono i candidati per le comunali a Firenze

La Lega sostiene Eike Schmidt, come sindaco, questi i candidati in lista per il Consiglio comunale fiorentino:

Giovanni Galli

Federico Bussolin detto Bussolini

Barbara Nannucci detta Barbara

Marco Landi

Cecilia Cappelletti

Vito Poma

Alessio Di Giulio

Glenda Gufoni detta Glenda

Eleonora Di Vona

Stefano Nencioni

Piermario De Santo

Stefano Dragotta

Marco Batocchi

Manola Aiazzi

Marco Becattini

Luna Gina Milagros Bringas detta Gina

Alessandro Campinoti

Luis Micheli Clavier

Claudio Giovinale

Jacopo Grassi

Irene Mahan

Maria Cristina Mealli

Teresa Mainolfi

Marco Manzoli

Simone Massidda

Guglielmo Mossuto

Simone Orlandini

Aldo Policella

Marco Ranieri

Antonietta Rita Riccio

Francesca Sacco

Stefano Gori

Maria Grazia Piccini

Elisabetta Sammicheli

Giorgio Vari

Antonietta Germana Schirone

Al centro con Saccardi (Italia Viva, Partito Socialista Italiano, Liberali democratici europei)

La lista Al centro con Saccardi sostiene al candidata sindaca Stefania Saccardi, con questi aspiranti consiglieri:

Francesco Casini (capolista)

Francesco Grazzini (capolista)

Mimma Dardano detta Mimma

Barbara Felleca

Maurizio Sguanci detto Serald

Edoardo Trallori

Andrea Borselli

Agnese Bossi

Gemma Cappelli

Chiara Ceccherini

Benedetta Cotugno

Mascia D’Antona

Gabriella Del Prete

Anna Di Benedetto

Carlo Ferrari

Alessandro Giachi

Mauro Grassi

Massimo Guidi

Lorenzo Isa

Simone Lazzeri

Niccolò Mercatelli

Francesco Oriolo

Elena Paoletti

Marco Passagnoli

Lorenzo Peroni

Massimo Pezzano

Paola Poli

Roseli Riva

Scipione Roma detto Scipio

Valeria Rondoni

Roberta Rossi

Antonio Sapia

Simone Tofani

Maria Trusso Sfrazzetto

Lorenzo Vinciguerra

Firenze Democratica: i candidati per le comunali

La lista Firenze Democratica sostiene la candidata sindaca Cecilia Del Re, questi i nomi presentati per il Consiglio comunale:

Gea Volpe (capolista)

Alessandro Martini (capolista)

Leonardo Calistri (capolista)

Emanuele Andreozzi

Carlotta Ansaldi

Luca Baldini

Duccio Becheroni

Stefania Bellavia

Annabella Capecchi

Sergio Casprini

Claudio Coppini

Laura De Benedetto

Stefano Decina

Giampietro Degli Innocenti

Cristina Di Giorgio

Eleonora Ferrigno

Luca Fiaschi

Federica Forti

Chiara Fossombroni

Alessandra Gasperini

Guido Giacomo Corsi

Edoardo Giusti

Costanza Hermanin

Saverio Lastrucci

Gualtiero Monici

Chiara Moretti

Francesca Paolieri

Simone Petralli

Fiamma Petrovich

Maria Chiara Pozzana

Noemi Salvati

George Samson

Luca Serretti

Marco Tognetti

Anna WirzElena Zazzeri

Movimento 5 Stelle: i candidati per le comunali a Firenze

Il Movimento 5 Stelle corre da solo proponendo Lorenzo Masi come primo cittadino, ecco i candidati per il Consiglio comunale:

Roberto De Blasi

Gaia Ciullini

Daniele Cecconi

Caterina Mariotti

Gabrio Evi

Andrea Faggi

Roberto Leoncini

Eleonora Colucci

Luigi Benessai detto Grey

Paolo Raspanti

Luca Rossi Romanelli

Giovanni Policastro

Luisa Schaclerl

Emilia Bondi

Debora Cartaginese

Guido Lambelet

Maria Chiara Sikorski

Veronica Zampini

Stefano Piccolo

Gianfranco Mazzarella

Elena Taddei

Angiola Fraschetti

Valerio Cipolli

Giovanni Torchia

Laura Magni

Rosalia Muscolino

Eros Lacovara

Marilena Giambrone

Silvia Cardini

Marco Da Costa

Rosalba Visca

Maura Mancini

Michele Isernia

Ariano Testa

Stefano Silvari

Mahesh Nilhath Kumar Beruwala Kapuage detto Kumar

Sinistra Progetto Comune: i candidati

La lista Sinistra Progetto Comune (nata dall’alleanza tra Possibile, Potere al Popolo e Rifondazione Comunista) sostiene Dmitrij Palagi e presenta questi candidati per le comunali:

Antonella Moro Bundu

Pietro Poggi

Bianca Galmarini

Alessio Nencioni

Valentina Sarlo

Fabrizio Paoletti

Helen Amato Arereti

Ada Barattini

Emanuela Bavazzano

Stefano Betti

Iacopo Borsi

Daria Campriani

Ginevra Canessa

Carlotta Carbonai

Eusebio De Cristofaro

Anna Rosa Del Lungo

Benedicta Djumpah

Gaia Dondoli

Silvia Falcioni

Lorenzo Fantoni

Carlotta Galletti

Debora Landi

Marco Lensi

Silvana Li

Franco Malpezzi

Massimo Mazzi

Monica Micol

Cristina Montini

Mario Noferini

Mariassunta Pirillo

Luca Ragazzo

Giorgio Ridolfi

Giovanna Sesti

Loredana Tardio

Giacomo Trombi

Alessandro Zabban

Firenze Ambientalista e Solidale

La lista Firenze Ambientalista e solidale sostiene la candidatura di Dmitrij Palagi come sindaco. Ecco i nomi presentati per il consiglio:

Sandra Carpi Lapi

Lavinia Ferrone

Maria Teresa Santarelli

Sandro Targetti

Alberto Barberis

Stefano Bianchi

Alice Da Boit

Paolo Degli Antoni

Alessia Dini

Nadia Gabbrielli

Raffaella Ganci

Giulia Laura Gasparri

Paolo Gradi

Luca Leoncini

Mariella Marzuoli

Alberto Mazzoni

Teresa Miccinesi

Andrea Moritz

Zaccheo Nencioni

Patty Pessina

Paolo Puccioni

Daniela Travagliati

Giovanni Vivarelli

Chiara Zanoccoli

Firenze Vera (Indipendenza e Popolo della Famiglia)

La lista Firenze Vera corre da sola e presenta come candidato sindaco Andrea Asciuti. Quali sono i candidati consiglieri:

Giovanna Di Dio

Pier Luigi Tossani

Simonetta Filippini

Daniele Falciai

Maria Grazia Evangelista

Francesco Fratini

Azzurra Vanni

Niccolò Nardi

Stefania Conticini

Massimo Cortesi

Giovanna Fabbri

Andrea Lombardi

Mirella Vida

Marco Gasbarri

Daniele Gambineri

Daniela Montaperto

Andrea Di Napoli

Giovanna Rita Scarcello

Neculai Purice

Elisabetta Garagnani

Tarcisio Veschi

Lucrezia Melillo

Carlo Prodi

Maria Stefania Chini

Carmelina Rotundo,

Anna Maria Fascioli

Matteo Masi

Salvatore Frassi

Chiara Fucà

Giampaolo Campi

Elena Gagliardi

Fernardo Ceccarelli

Alessandra Mattesini

Lorenzo Maria Scultetus

Firenze Cambia

La lista civica Firenze Cambia corre da sola e sostiene il candidato sindaco Francesco Zini, ecco chi si presenta per il Consiglio comunale.

Maurizio Cotta

Gianni Moschi

Enrico Bausi

Iacopo Giglioli

Chiara Baldoni

Anna Brozzoli

Antonella Notaro

Ilaria Baldoni

Tiziano Canali

Alfredo De Francesco

Maria Raffaella De Gramatica

Salvatore Fiori

Paolo Marrocchesi

Roberto Mazzi

Eleonora Mosti

Francesco Poggi

Silvia Privitera

Elisabetta Caponi Campus

Andrea Pecchioni

Lara Semboloni

Ferdinando Caula

Massimiliano Bellavista

Benedetta Cotta

Alberto Giovannini

Marco Casula

Elena Visciano

Giuseppe Rotondaro

Mariarosaria Bazzano

Firenze Rinasce

La lista civica Firenze Rinasce corre da sola e sostiene il candidato sindaco Alessandro De Giuli. Questi i nomi dei candidati al Consiglio comunale:

Libertario Raffaelli

Gessica Secondo

Nicola Baldini

Claudia Bernabei

Marco Santero

Maura Fagioli

Leonardo Casini

Rossella Di Pasquale

Matteo Vannini

Nataliya Nanishvili

Paolo Babini

Oksana Veres

Giuseppina Attanasio

Francesca Bencini

Stefano Beneforti

Tommaso Bianchi

Vieri Bicci

Samuele Bucelli Martinozzi

Mauro Calabrese

Maria Grazia Da Costa

Dovina Giovanni

Emanuele Falsetti

Silvia Fanciullacci

Simone Franciolini

Fabrizio Gonnelli

Marie Henriette Julien

Marco Lazzeri

Alessandro Leoni

Leonardo Piccini

Riccardo Pratesi

Luca Raiteri

Massimo Serpi

Luciana Tiraboschi

Lisa Vellutini

Matteo Innocenti

RiBella Firenze

La lista RiBella Firenze corre da sola e sostiene la candidata sindaca Francesca Marrazza. Ecco i candidati per il Consiglio comunale fiorentino.

Riccardo Galimberti

Marco Pranzini

Antonio Laganà

Sara Matias Girolami

Francesco Perri

Alberto Bacci

Micaela Alessandra Badescu

Antonella Barni

Maria Romana Bergamaschi

Laura Bisin

Chiara Boero

Elisabetta Ceccherini

Isabella Giuffrè

Riccardo Kortz

Beatrice Lippi

Sergio Losacco

Marco Mordini

Cristina Mugnai

Massimiliano Ovi

Stefano Pancani

Alessandro Perri

Tiziana Pierazzoli

Marcello Pipolo

Emiliano Sacchi

Evelina Tucci

Elena Veccia

Informazioni sulle elezioni del’8 e 9 giugno sul sito del Comune di Firenze.