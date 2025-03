Maltempo, in Toscana pioggia nel fine settimana del 22 marzo

- Pubblicità -

Dopo le alluvioni dei giorni scorsi, il maltempo torna ad affacciarsi in Toscana: dal fine settimana del 22 e 23 marzo sono in arrivo nuove piogge, ma è troppo presto per dire se ci sarà un’allerta meteo. Anche nei giorni successivi le condizioni atmosferiche non promettono bene. Intanto resta alta l’attenzione nei territori più colpiti dalle precipitazioni eccezionali dello scorso weekend, in particolare in Valdisieve, con danni ad aziende e abitazioni, e nell’Alto Mugello, messo in ginocchio da frane, interruzioni di strade, problemi alle ferrovie e allagamenti.

Maltempo in Toscana: quali sono le previsioni meteo per il fine settimana

Gli esperti del Lamma seguono l’evoluzione della situazione in vista del fine settimana: in base alle loro analisi la protezione civile regionale toscana emetterà un’eventuale allerta meteo per maltempo. In questo contesto, le previsioni più attendibili saranno quelle fatte con 12-24 ore di anticipo. Al momento viene segnalato un indebolimento dell’alta pressione sul Mediterraneo.

Già venerdì 21 marzo arrivano le prime nuvole (ma senza piogge), mentre da sabato 22 marzo è probabile l’inizio di “una fase instabile con frequenti piogge e temperature nella norma”, viene spiegato sui canali social del Lamma. Piogge e rovesci sparsi dovrebbero caratterizzare anche la giornata di domenica e la fase di instabilità proseguirà con tutta probabilità anche la prossima settimana.

Piogge meno intense?

Secondo gli ultimi aggiornamenti le precipitazioni non saranno intense come quelle che hanno provocato una settimana fa l’innalzamento dei livelli dei fiumi e un contesto da allerta rossa. “I cumulati sembra siano ad oggi gestibili. Ovviamente è ancora presto perché sia una previsione attendibile”, ha detto l’assessore alla protezione civile della Regione Toscana Monia Monni. L’aggiornamento del bollettino di vigilanza meteo per il weekend è atteso entro il primo pomeriggio di venerdì e sarà pubblicato sul sito della Regione Toscana.

Intanto si continua a monitorare i territori già messi a dura prova dal maltempo del fine settimana scorso, come il Mugello, dove le nuove precipitazioni potrebbero creare problemi su un terreno ancora fragile. Il governatore Eugenio Giani, che ha già firmato lo stato di emergenza regionale per il maltempo, parla di un piano speciale per il Mugello e ha annunciato per la prossima settimana una conferenza insieme ai sindaci della zona, per fare il punto sui danni e sugli interventi necessari per la messa in sicurezza.