Allerta rossa, situazione a Firenze: allagamenti e livello dell’Arno

La sala operativa della protezione civile sta controllando ora per ora l'evolversi della perturbazione. Fiumi gonfi per le abbondanti piogge e problemi alla circolazione

Allagamenti sulle strade, il fiume Arno sopra il primo livello di guardia e chiusura delle scuole in via precauzionale: è questo il punto della situazione a Firenze, dove dalle ore 12 di oggi, venerdì 14 marzo, scatta l’allerta meteo rossa per rischio idraulico. Qui sotto gli aggiornamenti.

Allerta rossa a Firenze: “massima prudenza e limitare gli spostamenti”

Dalle ore 12 di venerdì 14 marzo e fino alle ore 14 di sabato 15 la protezione civile della Regione Toscana ha emesso un’allerta meteo rossa per il rischio idraulico per le province di Firenze, Prato e Pistoia, che prevede la possibilità di allagamenti ed esondazioni: la situazione dell’Arno viene monitorata costantemente. È proprio il principale fiume della Toscana a essere un sorvegliato speciale.

È stata inoltre emanata anche un’allerta meteo arancione per rischio idraulico del reticolo minore (torrenti e fiumi più piccoli) e per temporali. Codice giallo invece per vento. Mareggiate sulle coste. Leggi l’articolo: cosa significa allerta rossa

La situazione in provincia di Firenze: esondato il Rimaggio a Sesto Fiorentino

Situazione difficile alle porte di Firenze per le cattive condizioni meteo: il torrente Rimaggio ha esondato in pieno centro a Sesto Fiorentino, in piazza del Mercato, allagando le strade vicine. Allagamenti anche in altre zone della città. Il Comune di Sesto Fiorentino invita la cittadinanza a non uscire di casa, non mettersi alla guida, a spostarsi ai piani alti ed evacuare tassativamente i piani terreni delle abitazioni e pertinenze in prossimità di canali e corsi d’acqua. Stop anche a tutte le attività non essenziali e non differibili.

La situazione dell’Arno a Firenze: superato il primo livello di guardia dell’Arno

Sotto osservazione la situazione dell’Arno che, a seguito delle piogge della notte, ha superato il primo livello di guardia a Firenze, alla stazione idrometrica di monitoraggio degli Uffizi 3: la prima soglia critica è fissata a 3 metri e secondo i dati del Centro Funzionale Regionale, il fiume è arrivato ai 3.58 metri alle ore 11.45. Il secondo livello di guardia è fissato a 5 metri e mezzo.

Allagamenti sulle strade a Firenze

Durante la prima parte della mattina si sono registrate piogge cospicue, fa sapere il Comune: in tre ore sono caduti quasi 30 millimetri. Si sono registrati problemi di mancata ricezione per il torrente Terzolle su via Mariti, per l’Ema in piazza Bacci e Cascine del Riccio.

Numerosi gli allagamenti che questa mattina vengono segnalati a Firenze, dal sistema di monitoraggio della viabilità del Comune. A seguito del maltempo linee 1 e 2 della tramvia sono rimaste ferme per 30 minuti questa mattina. Chiusa per un’ora, a causa di allagamenti, l’autostrada A1 tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta verso Roma a causa degli allagamenti in carreggiata, all’altezza del km 291.

Il Comune di Firenze invita a prestare la massima attenzione, limitare gli spostamenti non necessari ed evitare le attività all’aria aperta.

Le previsioni meteo a Firenze per venerdì 14 marzo

Resta alta l’attenzione per la situazione meteo a Firenze. Il Lamma segnala che piogge e locali temporali continueranno a interessare le zone settentrionali della Toscana, in particolare le province di Pisa, Pistoia, Prato e Firenze. Anche nelle ore successive non si prevedono miglioramenti con le precipitazioni che insisteranno sempre sulle stesse zone.

La chiusura delle scuole

A seguito dell’allerta meteo nei territori della Toscana centro-settentrionale, compreso tutto il territorio metropolitano di Firenze, i sindaci hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per venerdì 14 marzo. Stop alle lezioni a Firenze, Bagno a Ripoli, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Fiesole, Figline e Incisa, Greve in Chianti, Impruneta, Londa, Marradi, Pontassieve, Rignano, Rufina, Scandicci, Sesto Fiorentino, Vicchio e in tutti i comuni dell’Empolese Valdelsa. A Firenze sospese anche tutte le attività didattiche dell’Università, chiusi i giardini, i parchi pubblici, i cimiteri e i mercati all’aria aperta. Sospesa la fermata della tramvia alle Cascine.

La decisione è stata presa dopo la riunione, ieri sera, del Centro coordinamento soccorsi, convocato dalla prefettura di Firenze per l’emergenza maltempo. Gli esperti hanno segnalato il potenziale rischio di piena dei fiumi (sotto osservazione, come detto, la situazione dell’Arno a Firenze) e piogge molto abbondanti soprattutto nell’arco temporale compreso tra le prime ore della mattina e le ore 14 di oggi, venerdì 14 marzo.