Mancanza d’acqua e abbassamenti di pressione a Firenze: lavori rinviati

A causa di lavori alla rete idrica nel centro di Firenze, tra giovedì 19 e venerdì 20 gennaio 2023 potranno verificarsi abbassamenti di pressione dell’acqua potabile nella zona dell’Oltrarno, all’Isolotto, Soffiano, Ponte a Greve, Statuto, Poggetto, Rifredi, Sodo. Lo comunica Publiacqua, che ha rinviato nuovamente i lavori a causa delle condizioni meteo avverse. I tecnici in particolare interverranno sulla condotta DN600, di 60 centimetri di diametro, che corre sotto Borgo Sa Jacopo, a pochi passi da Ponte Vecchio, per un intervento di manutenzione per migliorare l’efficienza delle tubazioni a servizio dell’Oltrarno.

Mancanza acqua a Firenze: dove e quando si verificheranno gli abbassamenti di pressione

In particolare l’intervento prenderà il via alle ore 9.00 di giovedì 19 gennaio 2023 e, secondo quanto comunica Publiacqua, la situazione tornerà a normalizzarsi – salvo problemi tecnici durante i lavori – alle ore 9 di venerdì 20 gennaio. In caso di forte maltempo il cantiere potrebbe essere rinviato al primo giorno utile successivo.

Ecco nel dettaglio in quali zone di Firenze potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione, problemi che interesseranno maggiormente le abitazioni ai piani alti e prive di autoclave:

(area compresa tra Piazza Pier Vettori e Piazza Gaddi a ovest, Piazza dei Pitti a est, il fiume Arno a nord e viale Aleardi, via Burchiello e viale Petrarca a sud-est) Isolotto, Soffiano e Ponte a Greve (zona compresa tra viale Etruria e viale Talenti a nord, via di Soffiano e via di Scandicci a sud-est, il torrente Greve a ovest)

(zona compresa tra viale Etruria e viale Talenti a nord, via di Soffiano e via di Scandicci a sud-est, il torrente Greve a ovest) Statuto – Poggetto – Rifredi – Sodo (zona compresa tra il torrente Mugnone a sud – sud est, la ferrovia a ovest, via Vittorio Emanuele II – via Alderotti – Viale Morgagni e via delle Panche a est, via Spinucci a nord)



Le informazioni

Gli aggiornamenti saranno pubblicati sul sito e sui canali social di Publiacqua. Durante l’intervento, nonostante gli abbassamenti di pressione, rimarranno attive le fontanelle pubbliche e i fontanelli di acqua di alta qualità.