Mancanza acqua a Firenze: interruzioni nella zona sud per un guasto

- Pubblicità -

Un guasto sta provocando mancanza d’acqua e interruzione del servizio nella zona sud di Firenze, in particolare tra Arcetri e Poggio Imperiale e nelle aree limitrofe come il Galluzzo e via Senese. A segnare la situazione è Publiacqua con una comunicazione diffusa durante la mattinata di oggi, 12 settembre 2023. La stessa società ha annunciato che i tecnici sono al lavoro per ripristinare l’approvvigionamento idrico.

La mancanza di acqua a Firenze, tra Arcetri, Poggio Imperiale e il Galluzzo

Molti cittadini sono rimasti senza acqua a causa di un guasto alla tubazione che collega il serbatoio di Carraia ad Arcetri: la mancanza di approvvigionamento idrico e gli abbassamenti di pressione riguardano, oltre che Poggio Imperiale e Arcetri, anche via Senese, il Galluzzo, le Due Strade, Bottai e le aree limitrofe.

- Pubblicità -

Lavori in corso e autobotti

I tecnici sono sul posto, comunica Publiacqua, ed è in corso l’intervento di riparazione della perdita “alla cui conclusione la situazione tornerà alla normalità”, si legge nel messaggio diffuso dal gestore idrico integrato dell’area fiorentina. I lavori proseguiranno anche in nottata per le difficoltà tecniche riscontrate durante l’intervento. Publiacqua informa poi che sono in corso operazioni sulla rete per restituire in breve tempo il servizio a una parte delle zone interessate dal disagio. Aggiornamenti sui canali social della società. Intanto sono state posizionate le autobotti in:

via Senese n°206

parcheggio della località Bottai

via Dante da Castiglione 13

piazzale Galileo Galilei (in arrivo)

La settimana scorsa una perdita a una tubazione alle porte di Firenze lasciò senza acqua buona parte di Scandicci, rendendo necessario l’intervento delle autobotti.