Manifestazione del 9 ottobre a Firenze: sciopero del clima

La manifestazione di oggi, 9 ottobre 2020, a Firenze sarà diversa dalle altre per le mascherine e il distanziamento, ma le motivazioni restano le stesse, per salvare l’ambiente: i giovani dei Fridays for future tornano in piazza per il sesto sciopero nazionale per il clima – Climate Strike, che coinvolge soprattutto il mondo della scuola.

Sciopero del clima, dove

Appuntamento alle ore 9.30 con il raduno in piazza Santissima Annunziata per poi dirigersi verso il Palazzo del Pegaso in via Cavour, sede del Consiglio regionale della Toscana, dove si terrà un sit-in. “Sarà uno sciopero-presidio statico per garantire le distanze di sicurezza – spiegano gli organizzatori della manifestazione del 9 ottobre a Firenze – chiunque partecipi è tenuto a rispettare il distanziamento e ad indossare la mascherina”.

La manifestazione del 9 ottobre 2020 a Firenze: i motivi

I Fridays for future, nel sesto sciopero nazionale per il clima, tornano a chiedere maggiore attenzione per l’ambiente, perché non c’è più tempo da perdere: “ogni crisi va trattata come tale – si legge sull’evento Facebook che promuove la manifestazione del 9 ottobre a Firenze – se è stato possibile per la pandemia, perché non é possibile per salvare il pianeta? Nonostante le promesse, le dichiarazioni di emergenza climatica, le belle parole la classe politica continua a fare scelte che alimentano questo sistema economico e sociale, ingrossando le tasche di pochi ricchi ma affamando popolazioni e distruggendo il pianeta”.⠀

Tra le richieste dei Fridays for future, anche l’utilizzo dei fondi del Recovery Fund in arrivo dall’Unione europea per una vera riconversione ecologica.