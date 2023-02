Manifestazione a Firenze il 4 marzo: si pensa al percorso

- Pubblicità -

Un grande manifestazione a Firenze sabato 4 marzo 2023, un corteo antifascista a “difesa della scuola e della manifestazione”, dopo il pestaggio davanti al liceo Michelangiolo e le polemiche per la lettera della preside del liceo Leonardo da Vinci. È la mobilitazione indetta dalle sigle sindacali FLC Cgil, Cisl Scuola e Uil scuola, fiorentine e nazionali, che sta già raccogliendo numerose adesioni a livello italiano.

Le motivazioni del corteo antifascista

La manifestazione nasce da una richiesta lanciata dalle rappresentanze sindacali unitarie delle scuole fiorentine. “Noi crediamo nel valore della Scuola Statale di questa Repubblica – si legge nell’appello delle Rsu – poiché sappiamo quanto l’indifferenza sia un male silenzioso che mina alle fondamenta la democrazia, vogliamo reagire e chiediamo alle organizzazioni sindacali e a tutte le realtà democratiche e antifasciste di questa città e di questo Paese di schierarsi al nostro fianco”. Pe questo le Rsu hanno avanzato la proposta di “una grande manifestazione unitaria in difesa della Scuola e della nostra Costituzione”, che è stata raccolta dalle sigle di settore di Cgil, Cisl e Uil.

L’appuntamento del 4 marzo segue le altre iniziative organizzate nei giorni scorsi, a seguito dell’aggressione di alcuni studenti del Liceo Michelangiolo da parte di giovani di Azione studentesca: prima la manifestazione promossa il 21 febbraio a Campo di Marte, nei pressi della sede dell’organizzazione di destra, poi il flash mob andato in scena domenica scorsa di fronte al Liceo Leonardo da Vinci. Circa 300 persone si sono ritrovate davanti alla scuola per un presidio silenzioso a sostegno della preside Annalisa Savino, che a seguito della sua lettera agli studenti con una riflessione dopo il pestaggio, è stata al centro delle critiche del Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.

Allo studio il percorso della manifestazione antifascista di Firenze del 4 marzo

In queste ore si sta lavorando ai dettagli della manifestazione di sabato 4 marzo 2023, dall’orario al percorso, che dovrebbe interessare soprattutto la zona del centro di Firenze, con partenza forse da piazza Santissima Annunziata nel primo pomeriggio. Difficilmente il corteo potrà arrivare più in periferia, fino al Liceo Leonardo da Vinci. L’itinerario invece potrebbe toccare il liceo classico Michelangiolo, in via della Colonna, e poi terminare in piazza Santa Croce con il comizio finale.

Nel capoluogo toscano i sindacati attendono “tutte le realtà democratiche e antifasciste”. Tra le adesioni già arrivate quella del sindaco Dario Nardella, che ha fatto appello “a tutte le forze sociali e politiche a partecipare”. Ci saranno anche i Cobas, che chiedono le dimissioni del ministro Valditara, e il Pd della Toscana, come confermato da Emiliano Fossi, appena eletto nuovo segretario regionale dalle primarie del partito. Data per probabile anche la partecipazione della nuova segretaria nazionale del Pd Elly Schlein.