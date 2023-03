Manifestazione per la ex Gkn a Firenze il 25 marzo

- Pubblicità -

Sabato 25 marzo 2023 è in programma la manifestazione per la ex Gkn a Firenze, con un percorso che partirà da Novoli. Si tratta dell’azienda di Campi Bisenzio al centro di una dura vertenza, con 300 persone che non stanno ricevendo gli stipendi e il cui futuro è a forte rischio. L’avvento di Francesco Borgomeo di Qf sembrava aver risolto i problemi e invece poi la situazione è precipitata. Nel corso degli ultimi mesi i lavoratori ex Gkn hanno fatto diverse proteste tra cui la clamorosa occupazione di Palazzo Vecchio durante una seduta del Consiglio comunale.

La manifestazione ex Gkn a Firenze: orario, dove partirà e il percorso allo studio

Il concentramento per il corteo è previsto per il primo pomeriggio, alle ore 14. La partenza della manifestazione di Firenze – ha annunciato il collettivo di fabbrica dell’ex Gkn sui social – sarà da viale Guidoni all’angolo con via Forlanini, mentre è ancora incerto il percorso. Anche un anno fa ci fu una protesta, il 26 marzo: allora il luogo di partenza fu piazzale Vittorio Veneto e l’arrivo in piazza Santa Croce. Di certo sarà una giornata molto complessa per il traffico cittadino.

Sono già tante le adesioni: da Gad Lerner a Irene Grandi, dall’ex direttore della Scuola Normale di Pisa Salvatore Settis a Moni Ovadia. E ancora lo storico dell’arte Tomaso Montanari, lo storico Adriano Prosperi. “E’ passato un altro mese senza il pagamento degli stipendi, in una situazione che sta travalicando ogni decenza e che sta calpestando persino il contratto nazionale”. Dall’Rsu dell’azienda si sottolinea che non è possibile permettere questo precedente e che appunto bisogna far qualcosa. Alla manifestazione per la ex Gkn a Firenze del 25 marzo si prevede la partecipazione di migliaia di persone.

I volantini

Nei volantini si fa riferimento al fatto che “il tempo della pazienza è finito”. E ancora che il “25 marzo prossimo Firenze dimostrerà anche l’ex Gkn non si tocca e che la parola reindustrializzazione dovrà fare rima con responsabilità, equità e onestà”. Nel frattempo è aperta una campagna di crowdfunding in sostegno dei progetti di reindustrializzazione dal basso.