Manifestazione oggi a Firenze dopo il crollo in via Mariti

Bandiere listate lutto e garofani bianchi in ricordo della vittime. Cgil e Uil hanno organizzato una manifestazione a Firenze, oggi 21 febbraio 2024, dopo il crollo nel cantiere per la nuova Esselunga con un presidio proprio in via Mariti. All’iniziativa saranno presenti i segretari generali della Cgil Maurizio Landini e della Uil PierPaolo Bombardieri. I sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale (nel fiorentino riguarda tutti i settori) per dire basta alle morti sul lavoro.

Crollo a Firenze: l’orario della manifestazione di oggi

Non è previsto un corteo. La manifestazione di oggi in via Mariti si svolgerà sotto forma di presidio davanti al cantiere per la costruzione della nuova Esselunga, dalle ore 16.30. L’area, dopo che il quinto operaio morto è stato estratto dalle macerie, è stata messa sotto sequestro per le indagini della magistratura. Cgil Toscana e Uil Toscana manifesteranno il loro cordoglio per le vittime con bandiere listate a lutto e garofani bianchi che i partecipanti deporranno sul luogo della strage.

“La mobilitazione generale chiamata a livello nazionale vuole mettere al centro dell’attenzione politica il lavoro e la sicurezza affinché sia disposte soluzioni concrete, a partire dai luoghi a maggior rischio come i cantieri – si legge in una nota dei sindacati – Occorre regolare il sistema dei subappalti che, in particolare nel privato, produce risparmi su condizioni di lavoro, salari, sicurezza, formazione, quindi sulle persone. Mai più morti sul lavoro”.

Lo sciopero contro gli incidenti sul lavoro

In occasione della manifestazione davanti al cantiere di Firenze dove si è verificato il crollo, Cgil e Uil hanno indetto uno sciopero per oggi, 21 febbraio, insieme alle categorie degli edili e dei metalmeccanici. A livello nazionale lo sciopero riguarda le ultime due ore di ciascun turno per gli addetti di Fiom, Fillea, Uilm e Feneal, mentre le altre categorie hanno programmato, sempre per oggi, iniziative di mobilitazione e assemblee nei luoghi di lavoro. A Firenze, Prato e Pistoia sono previste 4 ore di mobilitazione, alla fine di ogni turno, per i metalmeccanici.