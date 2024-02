Manifestazione degli studenti a Firenze davanti al consolato Usa

- Pubblicità -

Dopo le manganellate di venerdì scorso a Firenze e Pisa, gli studenti preparano una nuova manifestazione pro Palestina, stavolta davanti al consolato statunitense, per sabato 2 marzo 2024. La Questura di Firenze valuterà come muoversi, in un quadro molto delicato, tra obiettivi sensibili e tutela del diritto di manifestare. Le immagini degli sconti hanno destato polemiche e la procura di Firenze ha aperto un fascicolo di indagine, ipotizzando vari reati, sia a carico dei manifestanti sia per alcuni poliziotti.

La manifestazione di sabato 2 marzo davanti al consolato americano

Intanto Si Cobas, sigla sindacale che aveva proclamato la manifestazione di venerdì scorso a Firenze, ha appoggiato l’assemblea pubblica in piazza Santissima Annunziata organizzata dai collettivi degli studenti oggi, mercoledì 28 febbraio, alle ore 16.30 in preparazione del presidio di sabato alle ore 18 “per rivendicare il diritto di cittadine e cittadini , studenti e studentesse, di manifestare ed esprimersi sotto al consolato USA“, si legge in un comunicato.

“Firenze non ha paura. Stop al genocidio“, è lo slogan scelto per la mobilitazione a sostegno della popolazione palestinese. “Porteremo la nostra voce davanti al consolato USA per richiedere la fine del genocidio, il cessate il fuoco immediato, la fine dell’occupazione coloniale israeliana – è scritto nella nota – Perché non può vincere la paura. Non possono vincere i manganelli. Perché di fronte all’orrore che quotidianamente si consuma a Gaza sentiamo dentro di noi il dovere di non rimanere indifferenti”.

Gli scontri a Firenze

Dopo gli scontri tra polizia e manifestanti registrati a Firenze e Pisa è intervenuto anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che chiamando il ministro dell’Interno Piantedosi. Intanto la procura di Firenze ha aperto un fascicolo ipotizzando i reati di lesioni (dopo il ferimento di una ragazza al volto da parte di alcuni poliziotti) e, nei confronti di alcuni partecipanti al corteo che si è diretto verso il consolato USA, di manifestazione senza preavviso, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.