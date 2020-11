Confini del comune di Firenze: dove trovare la mappa ufficiale (interattiva)

Nell’era della zona arancione, tutti a caccia della mappa ufficiale dei confini del comune di Firenze, per capire fin dove si può arrivare, senza disattendere le regole sul blocco degli spostamenti intercomunali. Perché in definitiva sono pochi i fiorentini che conoscono al millimetro i limiti amministrativi della città.

E la mappa si fa più “intricata” nelle zone di confine: ad esempio il comune di Firenze finisce prima o dopo il centro commerciale di Ponte a Greve? E la zona intorno all’ospedale di Torregalli: quale area è su Scandicci e quale invece su Firenze? Senza dimenticare i casi particolari, come quel pugno di strade poco dopo Trespiano, diviso su tre comuni diversi: Firenze, Fiesole e Sesto Fiorentino.

Zona arancione: blocco degli spostamenti fuori dal comune di Firenze

Come ormai noto, dall’11 novembre 2020 la Toscana è finita nella zona arancione, che prevede delle limitazioni agli spostamenti: è possibile uscire di casa (anche se è raccomandato ridurre al massimo i movimenti non necessari) ma non si possono varcare i confini del comune dove si vive (in questo caso Firenze), eccetto che per motivi di lavoro, salute, necessità o per andare a scuola. Insomma non è consentito lasciare il comune di residenza o di domicilio per la classica passeggiatina o per andare a trovare gli amici. E quando si va “oltre confine” il viaggio è da giustificare con il famoso modello di autocertificazione.

Le FAQ del governo prevedono pure delle situazioni specifiche in cui è permesso andare da un Comune a un altro vicino, ad esempio quando quello in cui si abita non è dotato di un supermercato o di un particolare servizio come l’ufficio postale. Ma non è il caso di Firenze, dove è presente veramente di tutto.

La mappa ufficiale dei confini del comune di Firenze

Se non ci si fida al 100% di Google Maps, ci sono i siti ufficiali degli enti locali pieni di cartografia, che spesso però è messa a disposizione in formati difficilmente consultabili da un normale utente. Palazzo Vecchio fa eccezione, perché sulla rete civica è presente una sezione dedicata agli open data, anche con una mappa ufficiale dei confini del comune di Firenze, che si può consultare in modo interattivo, zoomando fino alla singola strada. Ecco il link per consultare online la mappa dei confini di Firenze e delle aree dei quartieri.