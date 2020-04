Mascherine chirurgiche in vendita alla Coop

In Toscana, Unicoop Firenze mette in vendita nei suoi supermercati mascherine monouso a un prezzo sostenibile

Le mascherine chirurgiche sbarcano anche sugli scaffali della Coop e il supermercato diventa un nuovo luogo dove comprare questi dispositivi di protezione ormai essenziali (e introvabili) a seguito dell’emergenza coronavirus. In Toscana Unicoop Firenze, che gestisce 104 punti vendita con l’insegna Coop.fi in 7 province, ha annunciato che metterà in vendita da venerdì 10 aprile le prime forniture di mascherine chirurgiche monouso a tre veli.

Costo e prezzi delle mascherine

Quanto costano? Il prezzo di ogni pacco contenente 16 mascherine è di 12,80 euro (quindi 80 centesimi a mascherina, una cifra accessibile), ma nelle prime settimane sarà possibile comprare solo una confezione per scontrino. Al momento la disponibilità di questi prodotti è di 220 mila pezzi. Da qui la decisione della cooperativa di consumo di limitare temporaneamente gli acquisti per permettere al maggior numero possibile di soci e clienti di poter acquistare le mascherine monouso, evitando scorte.

Mascherine chirurgiche anche al supermercato Coop

Nuove mascherine arriveranno sugli scaffali Coop la settimana dopo Pasqua, proprio nei giorni in cui entrerà in vigore l’ordinanza della Regione Toscana che rende obbligatoria la mascherina quando si frequentano spazi accessibili al pubblico dove sono presenti più più persone, come gli stessi supermercati o i mezzi pubblici (qui nel dettaglio cosa prevede l’ordinanza regionale sull’obbligo di indossare la mascherina).

“La sicurezza delle persone per noi è la priorità – scrive Unicoop Firenze in una nota -durante l’emergenza coronavirus ci siamo messi a disposizione dei cittadini per continuare ad offrire un servizio essenziale come quello della spesa: lo facciamo ogni giorno con un grande senso di responsabilità e tutelando la salute di soci, clienti e dipendenti dei nostri punti vendita. La vendita delle mascherine chirurgiche a 0.80 euro al pezzo, rientra nel servizio e nella fornitura di beni di prima necessità alle migliori condizioni possibili”.