Maurizio Sguanci entra in Forza Italia: a Firenze è presidente del Quartiere 1

Polverone politico dopo che il consigliere regionale Maurizio Sguanci ha lasciato Italia Viva, entrando in Forza Italia. In passato ha militato anche nel Pd, formazione con cui è arrivato dalla guida del Q1 di Firenze

- Pubblicità -

In Toscana il consigliere regionale Maurizio Sguanci passa da Italia Viva a Forza Italia e Firenze si scopre improvvisamente con un presidente di Quartiere forzista. Almeno per il momento. Perché, oltre a sedere nel “parlamentino toscano”, Sguanci è anche alla guida del Quartiere 1, dove è stato confermato quattro anni fa, quando ha corso alle circoscrizionali per il Pd. Subito dopo l’annuncio, il Partito Democratico si è affettato a mettere in cantiere una mozione di sfiducia nel Consiglio del Q1, ma intanto il diretto interessato ha già detto che si dimetterà dall’incarico di presidente del Quartiere.

Maurizio Sguanci passa a Forza Italia: le conseguenze a Firenze e in Toscana

La notizia è arrivata sui social, con una foto postata su Twitter da Forza Italia, che ritrae Maurizio Sguanci insieme al segretario nazionale del partito Antonio Tajani e il coordinatore toscano Marco Stella: “Siamo felici che abbia scelto di aderire al nostro modello di Buongoverno, per la crescita ed il lavoro”, si legge nel messaggio. Questa “new entry” tra i forzisti sarà presenta ufficialmente con una conferenza stampa in programma giovedì 3 agosto. Soddisfazione è stata espressa dai vertici della formazione politica. “Il vero centro, quello che da trent’anni rappresenta i valori liberali, moderati, garantisti, cristiani e riformisti, ovvero solo e soltanto Forza Italia, continua a essere attrattivo come dimostra un nuovo ingresso di peso”, ha commentato ad esempio la deputata toscana Erica Mazzetti.

- Pubblicità -

Le conseguenze della giravolta politica riguardano diversi livelli. Italia Viva, in una nota, parla di scelta sbagliata. “Prendiamo atto della scelta di passare a destra, noi rimaniamo al centro”, fanno sapere da Iv. Più duro il commento del Pd di Firenze, affidato a una nota: “E’ quanto di peggio ci si possa aspettare dalla politica e da chi ha ricevuto consensi e fiducia dagli elettori di centrosinistra per amministrare un quartiere importante della nostra città”. Il centro sinistra ha annunciato che presenterà una mozione di sfiducia nel Consiglio di Quartiere 1.

Sguanci: “Mi dimetto da presidente del Quartiere 1 di Firenze”

Sguanci, da parte sua, però ha già reso noto che farà un passo indietro dalla carica di presidente di Quartiere. “Non è stata una scelta utilitaristica – si legge sul suo profilo Facebook – Non mi è stato promesso niente. Ero Presidente del Quartiere e domani mi dimetto. Sedevo nei banchi della maggioranza e da domani siederò all’opposizione. È stata una scelta di campo“. Resta aperta la possibilità che Forza Italia possa chiedere il voto anticipato in autunno per il Quartiere 1.

- Pubblicità -

Nel Consiglio regionale toscano, la maggioranza (che comprende anche Italia Viva), perde un tassello e passa a 23 consiglieri. L’opposizione di centrodestra sale a 17. “Sono rimasto molto sorpreso dal passaggio di Maurizio Sguanci a Forza Italia – ha commentato a caldo il presidente della Regione Eugenio Giani – perché proprio in occasione del piano regionale di sviluppo, quindi la scorsa settimana, avevo avuto con lui una lunga chiacchierata e non solo mi confermava la fiducia, ma mi esprimeva forte apprezzamento per il lavoro della giunta”. Giani ha escluso che dietro questo cambio di colore ci siano macchinazioni del leader di Italia Viva Matteo Renzi. “Non penso, non è nelle caratteristiche di Renzi questo genere di manovre politiche” ha detto il governatore.

Il curriculum politico di Maurizio Sguanci

Maurizio Sguanci, fiorentino, classe 1965, di professione commerciante, è arrivato in Consiglio regionale nel 2020, in quota Italia Viva, dopo le dimissioni da consigliera di Stefania Saccardi, entrata a far parte della giunta Giani come assessore e vicepresidente. Prima di allora era stato eletto presidente del Quartiere 1 di Firenze nel 2014 e poi confermato cinque anni dopo, quando militava ancora nel Partito Democratico. In precedenza era stato consigliere di quartiere e consigliere comunale. Il primo cambio di casacca risale al luglio 2020, quando Sguanci è entrato nella formazione politica guidata da Matteo Renzi.