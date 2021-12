Mercatini a Firenze: dove trovare gli ultimi regali di Natale (20-24 dicembre)

Ormai manca poco. Se siete a corto di idee regalo, a Firenze restano aperti gli ultimi mercatini di Natale, che fino al 24 dicembre offrono qualche chance per non arrivare a mani vuote la sera della vigilia. La gran parte degli eventi, compreso il mercato in piazza Santa Croce, si è conclusa lo scorso weekend. Qualche possibilità per lo shopping però c’è ancora. Vediamo dove e quando.

Mercato straordinario alle Cascine nella settimana di Natale

Dopo gli appuntamenti straordinari delle domeniche dell’Avvento, il mercato delle Cascine si fa grande nella settimana di Natale: martedì 21 dicembre 2021 i banchi saranno attivi dalle ore 8 alle 18, con orario prolungato. Sui banchi, che prendono posto sul viale tra la passerella dell’Isolotto e quella della tramvia, si potranno trovare vestiti, scarpe, accessori, oggetti per la casa, idee regalo, cibo e molto altro.

Mercatini di Natale a Firenze: le casette del centro San Donato, anche dopo il 24 dicembre

È uno dei mercatini di Natale di Firenze aperto ben oltre il 24 dicembre 2021 e l’Epifania. Le 45 casette ospitate nella piazza del centro commerciale San Donato di Novoli restano attive fino a domenica 9 gennaio 2022. Passeggiando tra gli stand si possono trovare tante idee, dalle borse in pelle agli incensi profumati, dalle decorazioni per l’albero alle lampade, dai cappelli ai manufatti etnici. E nel caso il regalo non fosse così gradito, molti banchi danno la possibilità di cambiare la merce fino a gennaio. Orario: tutti i giorni dalle 10 alle 19.

Spazio Natale di Emergency a Firenze

Tra i mercatini di Natale, il temporary shop allestito dai volontari di Emergency a Firenze è aperto fino al 24 dicembre 2021. Creazioni di artigianato dal mondo, prodotti del commercio equo-solidale, panettoni, vini, olio, agende, libri e molto altro: per la caccia agli ultimi regalini, questa “bottega benefica” è una buona meta. Lo Spazio Natale di Emergency Firenze si trova all’interno delle Nove Botteghe, in via Gioberti 61, ed è aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.30, mentre il 24 dicembre fino alle ore 13.

Mercatino sotto la ruota panoramica di Firenze

Al Florence Ice Village 2021 il mercatino di Natale è aperto fino al 24 dicembre 2021. Accanto alla ruota panoramica di Firenze e alla pista di pattinaggio sul ghiaccio si trova infatti uno spazio dove vari espositori propongono cibo, cosmetici, accessori di abbigliamento, articoli da regalo e libri. Orari: feriali 15-20, festivi 10-20. La ruota panoramica e la pista di pattinaggio invece rimarranno attive fino al 16 gennaio 2022.

I mercatini in piazza dei Ciompi, in centro a Firenze, per l’antivigilia di Natale 2021

Ultimo appuntamento prima di Natale per i mercatini organizzati in piazza dei Ciompi. Giovedì 23 dicembre è in programma “Curiosando al mercato“, iniziativa organizzata da Confcommercio Firenze, in associazione con l’associazione culturale Coart. 22 gli stand che prendono posto alle spalle della Loggia del Pesce mettendo in mostra artigianato, modernariato, vintage, bigiotteria, libri nuovi e usati, quadri e oggettistica. Orario continuato dalle 8 alle 20. Per informazioni: telefono 055 2036964.

La redazione non è responsabile di eventuali cambi di programma. Consigliamo di contattare gli organizzatori o di consultare i canali di comunicazione dei singoli eventi