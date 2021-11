Mercatino di Natale 2021 in piazza Santa Croce: a Firenze torna il Weihnachtsmarkt

Il mercatino di Natale torna nel cuore di Firenze, in piazza Santa Croce e in questo 2021 il Weihnachtsmarkt, tipico market in stile tedesco e nord europeo, compie 20 anni di vita. Dopo un anno di stop forzato per la pandemia, 50 espositori tornano in uno degli angoli più belli del centro storico, anche con la casa di Babbo Natale e un programma di eventi. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul mercatino natalizio in piazza Santa Croce: date, orari e novità 2021.

Quando inizia il mercatino di Natale 2021 in piazza Santa Croce a Firenze: date e orari

Uno dei più suggestivi mercatini di Natale di Firenze animerà piazza Santa Croce per un mese: la partenza è fissata sabato 20 novembre 2021 e il Weihnachtsmarkt finirà domenica 19 dicembre, nel weekend che precede le feste. Nelle tipiche casette di legno in stile tedesco si potranno trovare i sapori tradizionali del periodo, con prodotti di artigianato artistico e prelibatezze enogastronomiche provenienti da tutta Europa.

Questi gli orari 2021 del mercatino di Natale di piazza Santa Croce a Firenze: gli stand saranno aperti tutti i giorni dalle 10 alle 22 con ingresso gratuito e nel rispetto delle regole anti-Covid.

Weihnachtsmarkt 2021: il mercatino tedesco di Firenze

Il mercatino di Natale di Santa Croce, che come detto nel 2021 festeggia 20 anni, permetterà di curiosare tra le bancarelle alla ricerca di idee regalo originali e addobbi fatti a mano per colorare la propria casa. Come sempre non mancheranno le specialità gastronomiche da gustare.

Durante il Weihnachtsmarkt fiorentino sarà inoltre possibile comprare il cd di Natale il cui ricavato andrà a sostenere l’attività dell’ATT, l’Associazione Tumori Toscana onlus. Intanto nelle prossime settimane prenderanno il via anche altri mercatini di Natale in Toscana, da quelli di Montepulciano fino agli eventi e alle luminarie di Arezzo ed Empoli.

La casa di Babbo Natale a Firenze, in piazza Santa Croce

Davanti alla basilica di Santa Croce, accanto ai banchi del mercatino, prenderà posto la casa di Babbo Natale con giochi e iniziative per i bambini. È in via di definizione inoltre il programma di eventi che prevede tra le altre cose l’esibizione degli sbandieratori dei Bandierai degli Uffizi e tanta musica come “I fiori degli anni belli” diretto dal maestro Mario Lanza, i canti natalizi del gruppo canoro Sol Diesis e del coro dei Buoncontenti.

Il mercato di Natale di Firenze è organizzato da ANVA e Confesercenti, in collaborazione con Regione Toscana e Comune di Firenze. Aggiornamenti sulla pagina Facebook Ufficiale.