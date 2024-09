Ordinanza per la chiusura anticipata dei minimarket a Firenze

- Pubblicità -

La sindaca Sara Funaro ha firmato l’ordinanza che introduce l’obbligo di chiusura anticipata per i minimarket che si trovano in 19 strade di Firenze più a rischio sicurezza: l’orario di apertura sarà limitato alle 21. Finora questi negozi potevano restare attivi fino a mezzanotte. Tra le zone interessate dalla novità via Palazzuolo, San Jacopino, via Canova e via di Villa Demidoff. Chi non rispetterà le nuove regole rischierà anche la chiusura temporanea.

Dove scatta l’obbligo della chiusura anticipata dei minimarket a Firenze: la lista delle strade

La misura era stata annunciata nei giorni scorsi dopo il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato a seguito della grave aggressione di un anziano in via Maso Finiguerra. Tra le novità introdotte anche pattuglie a piedi nei quartieri con i maggiori problemi per spaccio, degrado e aggressioni. L’ordinanza di oggi prevede la chiusura alle ore 21, tutti i giorni della settimana, dei minimarket (nell’atto si parla di esercizi commerciali di vicinato che svolgono commercio al dettaglio in sede fissa dei generi appartenenti al settore alimentare, di produzione, preparazione e/o vendita di sostanze alcoliche o super alcoliche) in 19 strade di Firenze, questa la lista:

- Pubblicità -

via Maso Finiguerra

via Palazzuolo

via dell’Agnolo

piazza di San Jacopino e via di San Jacopino

via Nazionale

via Benedetto Marcello

via di Maragliano

via del Ponte alle Mosse

via Guelfa

via Panicale

via Chiara

via Rocca Tedalda

via dei Vanni

via Canova

via di Villa Demidoff

via delle Panche

via Caccini

piazza IV Novembre

L’obbligo, che non riguarda le attività di somministrazione come bar, pub e ristoranti, è immediatamente operativo e resterà in vigore per 120 giorni.

L’ordinanza e le sanzioni per chi non rispetta le regola

Per i minimarket che non rispetteranno l’obbligo di chiusura alle 21 arriveranno multe e, in caso lo sgarro sia reiterato nell’area Unesco, provvedimenti di chiusura da 5 a 15 giorni. “Un risultato importante, ottenuto grazie a un virtuoso lavoro di squadra in collaborazione con la Prefettura e tutte le forze dell’ordine – ha commentato la sindaca Funaro – Continueremo a rappresentare in ogni sede la voce delle cittadine e dei cittadini e a lavorare per rendere Firenze una città più giusta, che tuteli tutte e tutti: la sicurezza è un diritto fondamentale e deve essere garantito”.

- Pubblicità -

Si tratta di esercizi che con la loro presenza “rappresentano un’attrazione per persone che, anche sotto l’influsso di alcol o di sostanze stupefacenti, possono creare problematiche di degrado e di insicurezza a danno dei residenti” viene spiegato in una nota di Palazzo Vecchio. Spetterà a polizia, carabinieri, guardia di finanza e ai vigili verificare l’osservanza del divieto. “Le analisi delle forze dell’ordine e della polizia municipale ci hanno permesso di individuare le zone più sensibili, e potranno aggiungersene altre prossimamente“, ha spiegato l’assessore alla Sicurezza Andrea Giorgio.