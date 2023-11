Morta “la Piera” Vitali, storica paninara di Firenze

- Pubblicità -

A molti mancherà la sua celebre frase “Ci vuoi anche la sottiletta?”. È morta Piera Vitali, conosciuta dai più a Firenze semplicemente come “la Piera”, storica paninara di Campo di Marte. Si è spenta all’età di 86 anni, durante la mattinata di ieri, 7 novembre

Morta “la Piera”: rimarrà nel cuore di Firenze

Una vera e propria istituzione anche per i tanti “nottambuli” che si rifocillavano nel suo chiosco, attivo da quasi trent’anni nella zona dello stadio Artemio Franchi, sotto la curva Ferrovia. Un punto di ritrovo aperto anche a notte fonda.

Una figura che è stata ricordata dal primo cittadino Dario Nardella, che ha parlato di “giornata triste”. “Con la sua simpatia e le sue specialità, ha riunito generazioni e generazioni di fiorentini con un’attenzione particolare a chi aveva più bisogno. Rimarrà sempre nel cuore di Firenze”, ha scritto il sindaco sui social.

Il Quartiere 2: “la ricorderemo degnamente”

Il presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi, in un post su Facebook, ha annunciato che il Q2 troverà il modo per “ricordare degnamente” Piera Vitali. “Per me eri quasi una meta fissa, qualche anno fa quando allenavo la pallacanestro e anche a notte fonda mi accoglievi, con un ‘ci vuoi anche la sottiletta?’ – scrive Pierguidi – Con te se ne va un pezzo di cuore di Campo di Marte (e anche del mio fegato)”. A Firenze la morte di Piera Vitali ha suscitato un fiume di commenti sui social. Adesso il suo chiosco sarà gestito dai nipoti a cui, dal letto di ospedale dove era ricoverata, Piera ha rivolto un invito: “se arriva un giovane senza soldi, che ha fame, regalategli il panino. Siamo stati giovani tutti”.