Museo Sant’Orsola Firenze, apertura nel 2026. E arriva una foresta

- Pubblicità -

Continuano i lavori nell’ex convento di Sant’Orsola, nel centro di Firenze: durante il 2026 sarà accessibile in pianta stabile il museo, mentre un anno dopo è prevista l’apertura del resto del complesso. In quello che per oltre 40 anni è stato un enorme buco nero nel quartiere di San Lorenzo prenderanno posto tra le altre cose una scuola di alta formazione, servizi per i cittadini e per i turisti. Le anticipazioni sul ritorno alla vita di questo immobile sono arrivate da Morgane Lucquet Laforgue, direttrice del Museo Sant’Orsola, in occasione della presentazione del nuovo progetto temporaneo che fa tappa in uno dei cortili del fabbricato: IMForest025 (Itinerant Mediterranean Forest), una foresta urbana “itinerante” per immagazzinare anidride carbonica.

Una foresta a Sant’Orsola, come visitarla

Finora alcuni spazi di Sant’Orsola sono stati aperti in più occasioni per mostre, visite guidate e anche, la scorsa estate, per il cinema all’aperto. Dal 14 gennaio al 19 giugno 2025 una nuova iniziativa permetterà a fiorentini e turisti di varcare la soglia per conoscere l’installazione SOForest025 (Sant’Orsola Forest), progetto che parte da Firenze e nel corso del 2025 porterà una porzione di bosco mediterraneo attraverso l’Europa fino alla Spagna.

- Pubblicità -

Dopo l’opening del 14 gennaio (ore 17, scrivendo a [email protected]) con talk, opere e concerti, il chiostro del Museo di Sant’Orsola rimarrà aperto alle visite su prenotazione. L’iniziativa è promossa dall’organizzazione non profit LWCircus-Onlus, network per lo sviluppo sostenibile coordinato da Annacaterina Piras tra Messico, Italia e Cina. Info su lwcircus.org.

L’apertura del complesso di Sant’Orsola a Firenze

A Firenze intanto cresce l’attesa per l’apertura al pubblico di tutto il complesso museale di Sant’Orsola e del resto degli spazi. Secondo quanto spiegato da Morgane Lucquet Laforgue nel febbraio 2025 dovrebbero partire i lavori nelle due ex chiese e nella corte del Tabacco, con l’inaugurazione del percorso museale totalmente riqualificato prevista nella seconda parte del 2026. Ma i visitatori potranno tornare a curiosare all’interno degli spazi in via di trasformazione anche durante il prossimo mese di settembre, in occasione della terza mostra del museo prima del taglio del nastro vero e proprio.

- Pubblicità -

Nel 2026 partiranno inoltre i cantieri più importanti dentro Sant’Orsola: stando ai piani della società francese Artea, a cui è stata affidata la struttura dalla Città metropolitana di Firenze, l’edificio sarà completamente pronto nella seconda metà del 2027. Il progetto prevede anche una scuola d’arte e design, spazi per startup, servizi turistici, una scuola di alta formazione, una foresteria, una ludoteca, una biblioteca, negozi, bar e laboratori artigianali.