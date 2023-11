Nardella-Schmidt, battaglia a distanza

- Pubblicità -

Nardella-Schmidt, è ‘battaglia’ dialettica. Il primo è il sindaco uscente e sta sponsorizzando Sara Funaro, oggi assessore, per il ruolo di futura sindaca di Firenze. Sarebbe la prima volta nella storia di una donna alla guida di Palazzo Vecchio. Il secondo è attualmente direttore degli Uffizi, oggi diventerà italiano e in molti lo danno per favorito come candidato del centrodestra alle prossime comunali.

Nardella-Schmidt: le parole del sindaco

Nella ‘battaglia’ Nardella-Schmidt vanno registrate le parole del sindaco di Firenze su Schmidt. “Credo che per serietà si debba essere molto chiari – ha detto -. O fai il direttore di un museo, oppure ti dimetti e ti candidi a fare politica. Schmidt si vorrebbe candidare lasciando alla città le due gru del cantiere degli Uffizi, i ritardi sul Corridoio Vasariano e un bel giardinetto di quartiere all’uscita del museo, nel cuore del centro storico Unesco della città. Per la campagna elettorale mi sembra un biglietto da visita straordinario”. Nardella ha tirato una frecciata anche sul tema della loggia Isosaki.

“Schmidt aveva preso anche un aereo per andare a Tokyo a parlare con il grande architetto e risolvere il problema – le parole del sindaco -. Poi, però, è cambiato il Governo, improvvisamente è cambiato tutto e Schmidt acconsente a fare un giardinetto per l’uscita del più importante museo d’Europa insieme al Louvre. Ma che figura fa l’Italia? Un giardinetto così lo facciamo in giro per i quartieri della città”.

Oggi Schmidt diventa italiano

Nel frattempo nella ‘battaglia’ Nardella-Schmidt oggi, 28 novembre, è in programma un’altra puntata. Dopo le dichiarazioni del sindaco, oggi Schmidt diventerà ufficialmente italiano. L’appuntamento è alle 15.30 a Palazzo Vecchio. Il sindaco non ci sarà perché a Roma: ma l’assenza, viene chiarito da Palazzo Vecchio non significa che non voglia incontrare Schmidt, semplicemente ha altri impegni che lo portano fuori città. E inoltre il passaggio di Schmidt è burocratico: non si tratta di una cerimonia particolare.