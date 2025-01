Nave cipriota incagliata sul pontile di Marina di Massa – VIDEO

- Pubblicità -

Sulla costa toscana si lavora per evitare il rischio sversamento di carburante, dopo che una nave cipriota è andata alla deriva a causa del mare grosso: si è incagliata dopo essersi schiantata contro il pontile di Marina di Massa. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri, martedì 28 gennaio, a seguito dell’ondata di maltempo che ha colpito la regione.

Cosa è successo sulla costa di Marina di Massa

La nave cargo Guang Rong, un “gigante” lungo oltre 100 metri battente bandiera cipriota, era ormeggiata nella rada di Marina di Carrara, quando la forte mareggiata ha fatto perdere la presa all’ancora e ha spinto l’imbarcazione pericolosamente verso la costa. Poi la poppa ha urtato contro il pontile. Questo quanto ricostruito dalla Guardia Costiera. I 12 membri dell’equipaggio, di varie nazionalità, sono stati messi in salvo e trasferiti a terra.

La struttura del pontile, un simbolo della marina, è stata danneggiata e una parte è crollata, ha fatto sapere il sindaco di Massa Francesco Persiani. La zona è stata delimitata e il Comune ha invitato i cittadini a rispettare le barriere di sicurezza e a non avvicinarsi. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, i vigili del fuoco, la protezione civile, le forze dell’ordine e la capitaneria di porto. Qui sotto il video pubblicato dalla Guardia Costiera.

I controlli sulla nave cipriota incagliata davanti al pontile di Marina di Massa

Sono in corso le verifiche ambientali. La situazione intorno alla nave cipriota Guang Rong incagliata vicino al pontile di Marina di Massa viene ora monitorata dalla Guardia Costiera, con l’elicottero Nemo. Sul posto anche i subacquei che ispezioneranno lo scafo per valutare la messa in sicurezza e la rimozione. La preoccupazione è quella che possano esserci stati rilasci di gasolio in mare.

“La nave è arenata e si è inclinata. Stiamo monitorando la situazione, soprattutto dal punto di vista ambientale – ha detto in un video pubblicato sui social il sindaco Francesco Persiani – le condizioni meteorologiche ancora non ci consentono di capire esattamente in che condizioni sia la nave, se ci sia stato uno sversamento consistente di gasolio. Ci sarà presto anche un confronto di coordinamento in Prefettura per capire quali saranno le prossime attività”.