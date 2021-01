Allerta meteo, rischio neve e maltempo a Firenze e in Toscana

Neve e maltempo a Firenze e in tutta la Toscana, allerta meteo e previsioni da codice giallo nella prima settimana del 2021. Ttempo instabile e perturbazioni andranno avanti per tutta la giornata di domani, 5 gennaio, e del 6 gennaio, giorno dell’Epifania. La Sala operativa unificata permanente della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per neve e per rischio idrogeologico, fino alla mezzanotte del 5 gennaio.

Meteo gennaio 2021 a Firenze e Toscana, pioggia e neve anche a bassa quota

Pioggia intermittente a Firenze e neve in gran parte della Toscana, anche a bassa quota (già a 300-400 metri si potrà verificare qualche nevicata), molte nuvole e temperature in calo, anche se nei capoluoghi di provincia non andranno mai sotto lo zero, queste le previsioni del meteo per i prossimi giorni. La prima settimana del 2021 continua a vedere il granducato, come gran parte d’Italia, coperta da una fitta coltre di nuvole.

4 e 5 gennaio: allerta meteo, codice giallo nella prima settimana del 2021

Per la giornata di lunedì 4 gennaio 2021 sono previste deboli nevicate a quote intorno a 700-800 metri o fino a 600 metri in caso di precipitazioni temporaneamente intense. In gran parte della Toscana sono inoltre attese piogge sparse e intermittenti, localmente a carattere di rovescio o breve temporale, più frequenti sulla costa e zone adiacenti.

Martedì 5 gennaio 2021 la quota neve si abbassa fino a 400-500 metri, con nevicate su buona parte del territorio regionale mentre le piogge saranno più frequenti sulle zone costiere e sull’Arcipelago, dove, solo occasionalmente potranno assumere il carattere di rovescio o breve temporale.

Non sono attesi grandi cambiamenti nelle previsioni del 6 gennaio 2021, giorno dell’Epifania, ma l’allerta meteo è prevista solo fino alla mezzanotte di domani.