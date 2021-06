Il 19 giugno torna la Notturna di San Giovanni

Torna sabato 19 giugno la Notturna di San Giovanni, quest’anno (81/a edizione) arricchita dalla partnership con l’azienda toscana Pharmanutra e il marchio Cetilar, title sponsor della manifestazione.

Notturna di San Giovanni: si parte sabato 19 giugno alle 12. Il percorso

Si parte alle ore 21 da piazza Duomo, che sarà anche l’arrivo della manifestazione: il percorso è all’interno del centro storico di Firenze, per un totale di 10 chilometri. L’evento si svolge come da tradizione nell’ultimo sabato prima della Festa del Santo Patrono di Firenze, San Giovanni Battista, festa che culminerà con i tradizionali “Fochi” d’artificio il 24 giugno. Saranno circa 250 i volontari di Firenze Marathon a presidiare il percorso e ad assistere i podisti prima, durante e dopo la gara. A tutti i partecipanti verrà data la tradizionale maglia ricordo Asics.

1000 podisti, la seconda manifestazione più antica d’Italia

L’evento sarà per 1000 podisti, numero chiuso nel rispetto delle attuali normative anti-Covid. La seconda gara più antica d’Italia, vede l’organizzazione curata da Firenze Marathon in collaborazione con Atletica Firenze Marathon e il patrocinio del Comune di Firenze. Soddisfatto l’assessore allo sport di Palazzo Vecchio Cosimo Guccione che ha descritto la manifestazione come “una bellissima occasione di sport, un appuntamento storico. Ringrazio tutti coloro che lavorano ogni anno all’organizzazione: la Firenze Marathon, l’Esercito e gli sponsor, che continuano a credere nella manifestazione. E ringrazio i volontari e l’artista Susanna Alisi che ha firmato la t-shirt tecnica ufficiale Asics della Notturna di San Giovanni”.