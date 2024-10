Nuovi kit Pin Bike a Firenze: l’app per il bonus bici

- Pubblicità -

Chi è rimasto fuori dalla prima tornata di kit Pin Bike, a Firenze avrà una nuova possibilità per attivare l’app che prevede un bonus in base ai chilometri percorsi in bici. Il Comune ha annunciato che arriveranno altri 1.000 dispositivi. Intanto il progetto “Pedala, Firenze ti premia” va avanti, con i partecipanti che hanno macinato già 677mila chilometri, evitando l’immissione in atmosfera secondo le stime di oltre 100.000 chili di anidride carbonica.

Quando saranno disponibili i nuovi kit Pin Bike a Firenze

Non si potrà fare domanda dei nuovi kit Pin Bike, ma saranno assegnati a chi aveva già richiesto i dispositivi a maggio ed è adesso in lista di attesa. All’apertura dell’iniziativa si era infatti registrato un vero e proprio boom di adesioni e i 2.000 i dispositivi a disposizione erano andati a ruba.

Circa 1.900 kit sono stati consegnati ai cittadini nei Quartieri e quelli non ritirati in questi mesi sono stati usati per le sostituzioni in caso di furto della bici. Al momento sono 1.727 gli utenti attivi che usano il kit Pin Bike (un rilevatore da mettere alla ruota della bici che si collega via bluetooth all’app sul cellulare) con il riconoscimento di bonus pari a oltre 73mila euro.

Il regolamento del bonus bici del progetto “Pedala, Firenze ti premia”

“I primi quattro mesi dimostrano il grande successo anche in termini ambientali di questa iniziativa pilota su cui siamo una delle città più all’avanguardia” ha commentato l’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio, che ha anche annunciato l’arrivo di novità nelle prossime settimane per i ciclisti urbani. Il progetto “Pedala, Firenze ti premia”, finanziato con un milione e 200 mila euro dal Comune, fa parte delle azioni previste dal pacchetto di azioni “Firenze per il clima”.

Una volta installato e attivato il kit Pin Bike, l’app permette il tracciamento degli spostamenti in bici a Firenze e dintorni prevedendo un bonus monetario pagato via bonifico. In particolare, dal lunedì al venerdì, vengono riconosciuti 20 centesimi di euro ogni chilometro per gli spostamenti lungo gli itinerari registrati casa-lavoro e casa-scuola (15 centesimi per chi usava già la bici) e 5 centesimi ogni chilometro per gli altri spostamenti nel territorio fiorentino. Si possono ricevere al massimo 2 euro al giorno per un totale di 30 euro al mese. Previsti poi ogni mese premi per i 200 utenti più virtuosi, ad esempio quelli che percorrono più chilometri o partecipano a eventi o iniziative speciali, per un massimo di 200 euro durante l’intera iniziativa. Qui abbiamo spiegato il regolamento di Pin Bike a Firenze.