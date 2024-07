Nuovo consiglio comunale di Firenze, chi sono il presidente e i consiglieri

- Pubblicità -

Martedì 16 luglio, questa la data in cui si è tenuta la prima seduta del nuovo consiglio comunale di Firenze, il primo dell’era Funaro.

Il nuovo Consiglio comunale ha eletto Presidente Cosimo Guccione, 32 anni. Guccione, già consigliere dal 2014-2019, nella passata legislatura è stato assessore allo Sport, politiche giovanili, città della notte. “Sarò il Presidente di tutti maggioranza e minoranza – ha detto Guccione durante il suo discorso di insediamento -, questo è il ruolo che mi affida lo statuto del Comune di Firenze ed intendo rispettarlo”.

Con la nomina del presidente del nuovo consiglio comunale di Firenze prende ufficialmente il via la stagione di governo della sindaca Sara Funaro, la prima donna a ricoprire la carica di primo cittadino a Firenze, e della sua giunta.

“Buon lavoro a tutto il Consiglio comunale, a tutti i gruppi – ha detto la sindaca -. Alla mia maggioranza chiedo un gran supporto in questi anni di lavoro, che saranno complessi e ricchi di sfide. Con l’opposizione terrò un dialogo schietto e rispettoso, pur nella diversità delle posizioni politiche”.

Consiglio comunale, dove si tiene e da chi è composto

Il consiglio comunale di Firenze si riunisce nel Salone dei Duecento dal 1872. Insieme al Salone dei Cinquecento è la sala più importante di Palazzo Vecchio, parte del corpo di fabbrica originario costruito oltre sette secoli fa e prima sede del governo cittadino. Chiamata originariamente Sala del Popolo o del Comune, assunse l’attuale denominazione nel XVI secolo, quando il duca Alessandro de’ Medici riformò il Consiglio portando a duecento il numero dei suoi componenti.

Chi sono i componenti del consiglio comunale?

I consiglieri comunali sono 36.

I vicepresidenti, eletti dopo il presidente del consiglio comunale, sono Alessandro Draghi, esponente di Fratelli d’Italia che nella passata consiliatura è stato capogruppo di Fratelli d’Italia, e che sarà il vice presidente vicario, e Vincenzo Pizzolo dell’Alleanza Verdi Sinistra – Ecolò che nel precedente mandato è stato consigliere nel Quartiere 5 di Firenze.

15 gli esponenti del Partito Democratico (16 se si conta anche Guccione), guidati dal capogruppo Luca Milani (presidente del consiglio comunale nella scorsa consiliatura): Massimo Fratini, Nicola Armentano, Enrico Conti, Alessandra Innocenti, Renzo Pampaloni, Marco Burgassi, Fabio Giorgetti, Stefania Collesei, Valerio Fabiani, Andrea Ciulli, Enrico Ricci, Edoardo Amato, Cristiano Balli e Beatrice Barbieri. Negli scranni della maggioranza siedono anche 3 esponenti della lista Funaro (Michela Mori, Marco Semplici e Marzio Mori) e 3 di AVS (Caterina Arciprete, Vincenzo Pizzolo e Giovanni Graziani).

All’opposizione 14 consiglieri: confermato nel consiglio comunale di Firenze Dimitrj Palagi di Sinistra Progetto Comune, già sfidante di Funaro nella corsa a sindaco. Eike Shmidt ex direttore delle Gallerie degli Uffizi e candidato sindaco del centrodestra, attuale direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli è il capogruppo della lista civica Eike Schmidt in Consiglio comunale composta anche dai consiglieri Paolo Bambagioni e Massimo Sabatini. Il gruppo Fratelli d’Italia, composto da Angela Sirello, Alessandro Draghi, Matteo Chelli e Giovanni Gandolfo ha eletto Angela Sirello come capogruppo. Francesco Casini, che è stato negli ultimi 10 anni sindaco di Bagno a Ripoli, è il nuovo capogruppo di Italia Viva in Consiglio comunale a Firenze. Il gruppo è composto anche dal consigliere Francesco Grazzini. Il gruppo Alleanza Verdi Sinistra – Ecolò è composto dai consiglieri Caterina Arciprete, Giovanni Graziani e Vincenzo Maria Pizzolo ha eletto Caterina Arciprete, capogruppo. E ancora Cecilia del Re, ex assessore all’urbanistica della giunta Nardella e sfidante di Funaro alle amministrative, con la sua lista Firenze Democratica, Guglielmo Mossuto della Lega e Alberto Locchi di Forza Italia.