Nuovo Dpcm di Natale 2020: quando esce il decreto. Italia zona rossa?

C’è attesa per capire quando esce il testo del nuovo Dpcm di Natale 2020, che potrebbe però essere sostituito (o accompagnato) da una modifica in parlamento all’ultimo decreto legge anti-Covid di inizio dicembre: il governo Conte lavora alla bozza del provvedimento con nuove restrizioni e chiusure, dall’ipotesi di una zona rossa o arancione in tutta Italia per limitare gli spostamenti durante le feste, fino all’idea di un coprifuoco anticipato alle 18 o alle 20. Insomma sulle feste aleggia lo spettro di un nuovo lockdown, tra la vigilia di Natale, Capodanno e l’Epifania.

A sancire il cambio di passo dell’esecutivo in vista delle feste, il grido di allarme lanciato dalla riunione del Cts, il Comitato tecnico scientifico sul coronavirus. Gli esperti chiedono misure più rigorose per evitare una terza ondata a gennaio, anche dopo gli assembramenti registrati in molte città a seguito della riapertura di negozi e ristoranti.

Le modifiche al decreto Natale per limitare gli spostamenti: tutta Italia zona rossa o arancione

L’ipotesi più pesante per il nuovo Dpcm è quella di istituire una zona rossa in tutta Italia dalla vigilia di Natale in poi, un lockdown nei giorni prefestivi e festivi (e quindi il 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre oltre a Capodanno, 3 e 6 gennaio) con ristoranti, bar e negozi non essenziali chiusi e il blocco degli spostamenti tra regioni e all’interno del proprio comune. L’opzione più “leggera” invece porterebbe tutto il Paese in zona arancione, con i negozi aperti e la ristorazione chiusa, ma sempre con l’impossibilità di uscire dal proprio comune e dalla regione, eccetto che per motivi di salute, lavoro e necessità. Una deroga potrebbe riguardare solo gli spostamenti tra piccoli comuni confinanti, quelli sotto i 5.000 abitanti. Si discute anche del coprifuoco anticipato per tutto il periodo di Natale, con l’orario di inizio spostato dalle 22 alle ore 18 o alle 20, pure a Capodanno.

La strada intrapresa del governo si conoscerà con certezza quando uscirà il nuovo Dpcm o quando saranno decise le modifiche al decreto Natale del 2 dicembre, quello che ha introdotto le restrizioni per gli spostamenti durante le feste. Per imporre la stretta il premier Conte può infatti intraprendere due strade: una modifica al decreto legge sugli spostamenti con un emendamento in Senato o un nuovo Dpcm di Natale che cambi le regole già scritte nel provvedimento del 3 dicembre accompagnato alle novità da introdurre al dl in fase di conversione in legge in Parlamento.

Quando esce il testo del nuovo Dpcm di Natale 2020 in Gazzetta Ufficiale

La decisione sul nuovo Dpcm di Natale o sulle modifiche al decreto legge arriverà tra oggi, martedì 15 dicembre, e domani, mercoledì 16, dopo il confronto con il Cts, con i vari ministri e la maggioranza. Quando uscirà il nuovo Dpcm di Natale, il testo del decreto in pdf sarà pubblicato sul sito del governo e sulla Gazzetta Ufficiale, per entrare in vigore il giorno dopo.