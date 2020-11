Quante persone posso invitare in casa per le feste a Natale e Capodanno

No alle tavolate oceaniche con i parenti, stop ai party, brindisi di Capodanno a ranghi ridotti. In vista del nuovo Dpcm che scriverà le regole anti-Covid in vigore dopo il 3 dicembre, il mantra del governo è “passiamo un Natale sobrio”: il decreto conterrà novità su quante persone si possono invitare a casa, con un numero limite di ospiti anche per il pranzo o la cena della vigilia, mentre sarà rinnovato il divieto per le feste private.

Il rischio, per gli esperti del Comitato tecnico scientifico sul coronavirus, è che l’aumento dei contatti sociali per le feste natalizie inneschi la terza ondata di Covid di cui pagheremmo le conseguenze a gennaio. “Non replichiamo gli errori fatti in estate”, ripetono vari esponenti del governo. La linea è quella della prudenza, anche su quante persone invitare in casa per cenoni e veglioni.

Normativa anti-Covid, si possono fare feste private?

Chiusi i locali, fermi i party all’aperto, limitato il numero massimo di quante persone possono stare a uno stesso tavolo del ristorante, lo spazio per festeggiare ai tempi del Covid si è molto ristretto: che sia un compleanno con gli amici o una festività religiosa, il Dpcm in vigore fino il 3 dicembre ha rinnovato il divieto per le feste private e i party in location pubbliche (anche all’aperto), raccomandando fortemente di non invitare a casa persone diverse da chi vive già sotto lo stesso tetto.

Uniche eccezioni: gli ospiti nelle abitazioni private per “esigenze lavorative o situazioni di necessità”. Anche nel decreto Natale tonerà questo limite: le feste private saranno vietate nel periodo natalizio e a Capodanno, non si potranno organizzare neppure veglioni all’aperto in strade e piazze.

Quante persone posso invitare a casa per Natale e Capodanno: il nuovo Dpcm di dicembre

Per il nuovo Dpcm anti-Covid che entrerà in vigore dopo il 3 dicembre è però allo studio una piccola deroga a queste raccomandazioni su quante persone si possono invitare a casa, in particolare nel periodo di Natale e Capodanno. Non ci sarà un “libera tutti”, hanno ripetuto più volte vari esponenti del governo e del Comitato tecnico scientifico.

L’ipotesi di lavoro, che dovrà essere confermata nel nuovo decreto della Presidenza del Consiglio, è di raccomandare fortemente sobri festeggiamenti in una “bolla familiare”, ponendo un limite molto stretto al numero di partecipanti: se non si potrà fare a meno di organizzare riunioni di famiglia a Natale, Capodanno e nel periodo delle feste, l’indicazione sarà quella di invitare in casa solo gli affetti più stretti, al massimo 6 persone, che potranno salire fino a un totale di 8 dove gli spazi consentiranno il distanziamento fisico. E poi l’invito a usare il più possibile la mascherina, soprattutto per proteggere i soggetti vulnerabili come gli anziani, e di arieggiare frequentemente i locali.

No ai controlli in casa sul numero di persone, ma una “forte raccomandazione”

Impossibile però controllare il rispetto delle regole abitazione per abitazione. Il Dpcm di Natale non conterrà un divieto esplicito su quante persone si possono invitare a casa, ma una “forte raccomandazione”, facendo appello al buon senso degli italiani, perché non si replichi ciò che è successo nei mesi estivi, quando per il mancato rispetto delle limitazioni il virus è circolato fino a generare la seconda ondata.

Insomma il governo consiglierà caldamente di evitare il più possibile i contatti sociali, visto che i contagi di Covid corrono soprattutto nelle situazioni informali, come con conoscenti, familiari e amici, quando si abbassa la guardia e spesso anche la mascherina. Resta aperta la questione degli spostamenti tra regioni e comuni in zona rossa e arancione per andare a trovare i congiunti con due le ipotesi principali: l’apertura alla libera circolazione solo nelle regioni considerate zona gialla o forti limiti a tutti gli spostamenti interregionali non necessari.