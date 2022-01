Vaccini, aperto il nuovo hub di Grassina: dove si trova e come arrivare

È entrato in funzione il nuovo hub vaccinale di Grassina, negli spazi messi a disposizione dal circolo Acli presente nella frazione di Bagno a Ripoli (Firenze). La struttura si aggiunge agli altri punti per i vaccini attivati nelle ultime settimane dalla Regione Toscana e al camper “Giovanisì vaccinano” che in queste settimana fa tappa davanti alle scuole fiorentine.

Il nuovo hub vaccinale di Grassina, alle porte di Firenze: come fare la prenotazione

Anche i cittadini di Firenze residenti nella zona sud della città hanno a disposizione il nuovo hub vaccinale di Grassina: il centro è aperto 6 giorni su 7 (il giorno di chiusura è il venerdì), e ha a disposizione 700 dosi giornaliere.

Il sabato è dedicato esclusivamente alle vaccinazioni ai bambini in età 5-11 anni con una potenzialità di 350 dosi giornaliere. Per l’organizzazione della struttura sono state coinvolte alcune realtà locali come la Croce Rossa di Bagno a Ripoli, la Fratellanza Popolare di Grassina e la Misericordia di Antella, che si occupano dell’accoglienza dei cittadini. L’Asl, il Comune di Bagno a Ripoli e la Società della Salute fiorentina sud est hanno invece curato l’allestimento e l’organizzazione degli spazi dedicati alle vaccinazioni.

Per fare la prenotazione della prima o terza dose presso l’hub di Grassina è possibile collegarsi al portale regionale “Prenota Vaccino”.

Fra le 600 persone già prenotate per la prima giornata di somministrazioni, il 17 gennaio, la prima ad inaugurare gli spazi è stata Margherita, under 18, che accompagnata dalla madre ha ricevuto la sua dose di vaccino. “La Toscana non si ferma. Continuiamo ad aprire hub vaccinali per ampliare il più possibile la somministrazione di dosi alla popolazione toscana, dai più piccoli agli adulti”, ha commentato il presidente della Regione Eugenio Giani.

Come arrivare al centro vaccinale

L’Hub vaccinale di Grassina si trova in via San Michele a Tegolaia 1/A.

Come raggiungerlo con i mezzi pubblici:

Linea 31 del trasporto urbano della città di Firenze alla fermata Chiantigiana 15 direzione Chiantigiana

Linea 31, alla fermata Chiantigiana 18 direzione Firenze.

Per il trasporto extraurbano utilizzare la Linea 365 A.

Come raggiungerlo in automobile:

Raggiungere il parcheggio di via San Michele a Tegolaia, oppure il parcheggio della Casa del Popolo di Grassina in via Bikila (collegamento attraverso passaggio pedonale lungo percorso ciclabile); piazza Umberto I; parcheggio di via Costa al Rosso.