Com’è il nuovo Social Hub “Firenze Belfiore” (ex Student hotel)

- Pubblicità -

Il primo è stato lo Student Hotel di viale Lavagnini, poi la catena di studentati di lusso ha cambiato nome e adesso tocca all’inaugurazione di The Social Hub in viale Belfiore, la seconda struttura del gruppo attiva a Firenze. 550 camere, ristoranti e bar, il complesso ospita anche un giardino pensile di 7.000 metri quadrati con vista sulla città (ma non ancora agibile) e uno dei più grandi coworking della Toscana. Al livello terra un parco e una strada commerciale con negozi e punti ristoro. Sotto, un grande parcheggio a pagamento.

Il taglio del nastro dei nuovi edifici, costruiti nell’ex area Fiat, è stato salutato anche da qualche protesta. Il comitato Salviamo Firenze ha simulato un funerale posizionando una lapide di cartone all’ingresso, con scritto: “Qui giace Firenze, morta di overtourism e di speculazione per essere stata abbandonata dalla sua amministrazione che ha accolto lussuosi orrori edifici inqualificabili”.

Gli spazi del nuovo “Student hotel” di viale Belfiore a Firenze

- Pubblicità -

Il nuovo Social Hub di Firenze, in viale Belfiore, è stato progettato dallo studio Natalini Architetti e si sviluppa su due fabbricati, separati fra loro da una strada commerciale a cielo aperto. In cima un giardino pensile di 7.000 metri quadri, ideato dal paesaggista Antonio Perazzi, con 60 specie vegetali, che sarà aperto nella seconda parte dell’anno e per buona parte sarà accessibile a tutti, anche a chi non è cliente dell’albergo. A questo parco sospeso si accederà grazie alla grande scala monumentale che “atterra” a pochi passi da viale Belfiore.

- Pubblicità -

All’interno del complesso un ristorante, una panetteria Menchetti, una palestra aperta 24 ore su 24, il co-working da 3.300 metri quadrati con 32 uffici e 32 scrivanie da affittare negli open space e altri 400 metri quadri di aree didattiche e congressuali, con tanto di 10 sale meeting per una capienza massima di 300 persone. E poi la piscina sulla terrazza panoramica, lunga 50 metri.

Nel mese di febbraio aprirà anche il parcheggio sotterraneo a pagamento da 573 posti, con tariffe da 1,60 euro l’ora, fino a un massimo di 20 euro al giorno.

Chi potrà entrare nel The Social Hub di viale Belfiore a Firenze

- Pubblicità -

L’hotel 4 stelle ospita 550 camere, di 9 categorie diverse (si va dalla singola standard fino alla Penthouse, una suite con tanto di console per il gaming), divise in due parti: una dedicata agli studenti (per soggiorni da 1 a 12 mesi consecutivi), l’altra ai soggiorni lunghi, da 2 settimane a 10 mesi. Gli ospiti avranno a disposizione i vari servizi e anche l’accesso alle aree ricreative con piano, ping pong e calcio balilla.

- Pubblicità -

Gli spazi comuni – come gran parte del giardino pensile, i punti ristoro e la strada commerciale – saranno aperti a tutti, mentre per chi vorrà usare i vari servizi del complesso di viale Belfiore, dalla palestra al coworking fino ai corsi di formazione, è previsto anche un abbonamento mensile – sperimentato dal gruppo di The Social Hub per la prima volta a Firenze – che parte da un costo di 99 euro più IVA.