I tempi per la fine dei lavori al nuovo stadio Franchi

La sindaca Funaro: l'obiettivo è concludere la prima parte dei lavori in tempo per il centenario. E la Fiorentina apre a un possibile finanziamento della fase 2

Lavori “spezzati in due”, la possibilità di un inizio campionato fuori casa per la Fiorentina in modo da anticipare i tempi di fine cantiere e le timide aperture del club al finanziamento diretto del progetto del nuovo stadio Artemio Franchi. A Firenze qualcosa si muove intorno al restyling dell’impianto sportivo di Campo di Marte. Il punto è stato fatto il 3 dicembre durante una riunione in Prefettura. A partecipare Regione, Comune, forze dell’ordine, Fiorentina ed Empoli calcio. Sulla base di quanto emerso sarà messo mano al cronoprogramma degli interventi.

La prima fase dei lavori per il nuovo stadio Franchi: fine nel 2026

I lavori per il nuovo stadio Franchi si svolgeranno in due fasi, con l’obiettivo di finire la prima parte degli interventi nel 2026, in tempo per i festeggiamenti del centenario viola con una capienza di 35mila posti, ha detto la sindaca di Firenze Sara Funaro. A quel punto saranno utilizzabili la nuova Curva Fiesole e un pezzo della Maratona, entrambe coperte. Servirà però una variante al cronoprogramma da varare nei prossimi giorni.

Poi si passerà alla seconda parte dei lavori (sempre con lo stadio Franchi a disposizione dei tifosi per le partite), in cui potrebbe essere coinvolta la Fiorentina con un project financing. Il condizionale è d’obbligo, visto che il club – prima di investire risorse – vuole “capire bene tutte le informazioni per poter valutare un eventuale intervento o comunque una collaborazione”, ha detto il direttore generale Alessandro Ferrari.

Intanto è arrivata la disponibilità della Lega Calcio a far giocare alla Fiorentina alcune trasferte consecutive in apertura del campionato 2025-2026 in modo da poter consentire una cantierizzazione completa dello stadio durante la pausa estiva della Serie A, da giugno a settembre.

Cosa prevede il progetto

All’appello per la seconda tranche di interventi del progetto mancano infatti circa 100 milioni di euro, per realizzare la copertura delle parti restanti e per rinnovare la Ferrovia e gli skybox. Cruciale sarà il rinnovo della concessione di utilizzo dell’impianto sportivo. Per la conclusione finale ancora la data non è certa. C’è chi vorrebbe vedere il nuovo stadio Franchi finito nel 2029, in tempo per farlo diventare uno dei campi di gioco degli Europei di calcio del 2032.