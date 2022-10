Toscana in cima alla classifica degli Oscar della sanità 2022

6 enti sanitari della Toscana in lizza per la fase finale del Lean Healthcare Award 2022, gli Oscar della sanità che premiano i progetti più innovativi

Con sei aziende sanitarie e ospedaliero-sanitarie finaliste è la Toscana la regione italiana capofila al Lean Healthcare Award 2022, gli Oscar della sanità che promuovono le migliori innovazioni nel campo della salute e del servizio al cittadino. Tra i 25 candidati in lizza per la fase finale dei premi figurano anche l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi a Firenze, l’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, l’Azienda Ospedaliero Universitaria Senese, l’Azienda USL Toscana Centro, l’Azienda USL Toscana Nord Ovest e l’Azienda USL Toscana Sud Est.

Dalla televisita oncologica allo studio di un nuovo algoritmo per la pianificazione dei pazienti di oncoematologia, sono stati oltre 200 i progetti presentati da 92 aziende tra pubbliche e private, che hanno partecipato a questa gara con soluzioni d’avanguardia. Obiettivi: efficientamento delle risorse esistenti e riduzione degli sprechi.

Le “finali” degli Oscar della sanità 2022

Il prossimo passo sarà il 27 ottobre, quando i finalisti saranno ulteriormente selezionati per poi venire premiati il 10 novembre al Palazzo Esposizioni di Roma. Diversi i riconoscimenti. Il Lean Healthcare Award 2022 riguarda i progetti degli ultimi due anni che hanno già prodotto risultati misurati attraverso indicatori specifici. La Best Lean Idea 2022 valorizza invece le idee progettuali in fase di realizzazione che non hanno ancora portato a risultati consolidati nel tempo, mentre l’Azienda Lean racconta il percorso di trasformazione dell’azienda verso una maggiore efficienza e con la riduzione degli sprechi.

Due le categorie speciali, fuori concorso: la Value Based Healthcare per i progetti che mirano a massimizzare il rapporto fra l’esito delle cure e la spesa sostenuta e il Lean per l’Integrazione Sociosanitaria, sezione speciale che raccoglie le esperienze di integrazione già in corso o i progetti legati alle Missioni 5 e 6 del PNRR, il piano nazionale di riprese e resilienza, incluse nell’ambito delle attività svolte dall’Osservatorio per l’integrazione sociosanitaria promosse da Agenas, Federsanità e Anci.

Gli organizzatori

Il Lean Healthcare Award, giunto alla quinta edizione, è organizzato da Fiaso, Federsanità, SIMM, Università di Siena, Telos Management Consulting con il patrocinio di Farmindustria, Confindustria Dispositivi Medici, ANMDO, Ispro, Ing.Ge.San, SIFO, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Toscana, Master LHCM, Aris, Cittadinanzattiva, Cris, Regione Veneto, Regione Emilia Romagna, Regione Sardegna e il supporto di Bayer, Takeda, Boston Scientific come Platinum sponsor e Janssen e Bd come Gold sponsor.