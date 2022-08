Palazzo Vecchio illuminato dei colori dell’Ucraina /FOTO

Pubblicità

Firenze e l’Ucraina, uniti da una bandiera: Palazzo Vecchio si è illuminato dei colori del Paese in guerra, giallo e azzurro, durante la nottata del 24 agosto, festa nazionale dell’indipendenza ucraina. La speciale illuminazione della facciata, su cui è stata proiettata la bandiera ucraina, è stata realizzata da Firenze Smart.

La bandiera Ucraina proiettata su Palazzo Vecchio

Un gesto, ha fatto sapere il sindaco di Firenze Dario Nardella, per esprimere la solidarietà della città gigliata nei confronti di questo popolo, martoriato dal conflitto con la Russia. “Si parla sempre meno di questa guerra come se fosse già finita, ma non è affatto così – ha scritto su Facebook il primo cittadino – Continuano a morire militari ma soprattutto molti civili, tra cui donne e bambini“.

Nei giorni scorsi Nardella è stato a Kiev come presidente di Eurocities, organizzazione che raccoglie le principali città europee. “Guai se la pressione internazionale non continua a chiedere lo stop dell’invasione russa – ha continuato Nardella -. Guai se le potenze mondiali smettono di lavorare per il raggiungimento di un accordo di pace. Guai se la nostra gente smette di indignarsi e reagire di fronte alle violenze perpetrate sui civili”.

