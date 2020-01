Inchiesta sui parcheggiatori abusivi: Sas commissariata

La Sas, la Società servizi alla strada, interamente partecipata dal Comune di Firenze, sarà commissariata a seguito dell’inchiesta su una banda di parcheggiatori abusivi, che vede indagate 30 persone, tra cui 9 “vigilini”, accusati di essere i complici del gruppo. Il “commissariamento tecnico” è stato annunciato dal sindaco Dario Nardella, dopo un incontro con gli assessori alle partecipate Federico Gianassi e alla polizia municipale Stefano Giorgetti.

“Commissario” tecnico per la Sas di Firenze

“Quanto accaduto alla sezione ‘controllo sosta’ di Sas è gravissimo – ha detto il primo cittadino – ed è venuto alla luce grazie ad una precisa volontà dell’amministrazione comunale che ha avviato l’indagine portata avanti dalla polizia municipale e dalla procura. Per questo, pur riconoscendo l’ottimo lavoro fatto in questi anni per il risanamento dei conti della Società, conti che adesso sono in ordine, abbiamo chiesto al direttore generale di Sas di valutare un passo indietro ovviamente nei tempi e nei modi necessari a garantire la continuità dei servizi nella prossima fase di transizione”.

Stop ai vigilini per il controllo della sosta

Uno o più dirigenti del Comune, che saranno individuati da Palazzo Vecchio, controlleranno e verificheranno l’operato della Sas, visto che la legge non consente più di nominare un commissario vero e proprio. Stop anche ai vigilini sulle strade: in attesa che l’azienda sia riorganizzata, i controlli per la sosta nelle strisce blu di Firenze sono state affidate alla polizia municipale.

L’inchiesta sui parcheggiatori abusivi di Firenze

L’operazione della polizia municipale, coordinata dalla procura di Firenze, ha causato un vero e proprio scandalo. 12 persone sono state arrestate e altre 6 sono state interdette dai pubblici uffici, tra loro anche un funzionario di Sas e 9 controllori della sosta. La banda di parcheggiatori abusivi aveva il suo “quartier generale” in piazzale Vittorio Veneto, ma in alcuni casi avrebbe agito anche in altre zone della città, e secondo gli investigatori, sarebbe stata spalleggiata dai 9 controllori della sosta, dipendenti di Sas, finiti sotto inchiesta.