Partiti, elezioni politiche 2022: programma, candidati e simboli

Oltre 5mila i candidati per 600 posti in Parlamento, 33 contrassegni e altrettanti programmi elettorali: ecco chi corre per le elezioni di Camera e Senato

- ADV -

Sono oltre 30 i partiti che si presentano per le prossime elezioni politiche del 25 settembre 2022, ognuno con il proprio programma elettorale: sono tanti i simboli ammessi per un totale di 5.558 candidati per 600 seggi disponibili alla Camera e al Senato; due le coalizioni (più il terzo polo che però sulla carta è una lista unica) oltre a un lungo elenco di liste indipendenti. Ricordiamo che la riforma costituzionale sul taglio dei parlamentari ha ridotto il numero dei deputati a 400 e quello dei senatori a 200, quindi ci saranno circa 9 candidati per ogni posto nell’emiciclo. Il Ministero dell’Interno intanto ha pubblicato l’elenco completo di tutti i partiti ammessi alle elezioni (più propriamente si parla di “liste”), dei rispettivi programmi e dei candidati nei collegi uninominali (dove si vota con il sistema maggioritario) e plurinominali (proporzionale).

Quali sono le coalizioni che si presentano alle politiche 2022: gli schieramenti

Ufficialmente sulla scheda elettorale sono due gli schieramenti per le elezioni 2022: da una parte la coalizione di centro sinistra che raggruppa il Pd di Enrico Letta, Verdi e Sinistra Italiana (due partiti che si sono uniti in una sola lista e con un solo simbolo), +Europa di Emma Bonino e la lista Impegno Civico guidata da Luigi Di Maio e Bruno Tabacci; dall’altra la coalizione di centro destra formata da Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, dalla Lega di Matteo Salvini, da Forza Italia di Silvio Berlusconi e poi dai centisti della lista Noi moderati (Noi con l’Italia, Italia al Centro, Coraggio Italia e Unione di Centro).

- ADV -

Azione, il partito di Carlo Calenda, e Italia Viva di Matteo Renzi, il cosiddetto “Terzo Polo”, non sono ufficialmente una delle coalizioni di partiti che corrono per le elezioni politiche 2022, ma si sono uniti un’unica lista con un solo simbolo: Azione – Italia Viva – Calenda. Il Movimento 5 Stelle, guidato da Giuseppe Conte anche per questa tornata elettorale ha deciso di correre da solo, con il suo programma. Quindi per riassumere:

Coalizione di centro destra , comprende i partiti

Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati

, comprende i partiti Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati Coalizione di centro sinistra , comprende i partiti

Pd, Alleanza Verdi e Sinistra Italiana, +Europa, Impegno Civico

, comprende i partiti Pd, Alleanza Verdi e Sinistra Italiana, +Europa, Impegno Civico Azione e Italia Viva

Unica lista con un unico simbolo

Unica lista con un unico simbolo Movimento 5 Stelle

Per le elezioni 2022 non fa parte di coalizioni di partiti

Gli altri partiti che presentano il loro programma per le elezioni del 25 settembre 2022

Oltre a questi “big” c’è poi un lungo elenco di partiti politici, movimenti e liste che presentano i loro candidati per le elezioni del 25 settembre. Tra quelli che ambiscono a superare la soglia di sbarramento del 3% (uguale per le coalizioni e i singoli partiti) figurano anche Unione Popolare di Luigi de Magistris (lista che comprende Dema – Democrazia Autonomia, Potere al Popolo e Rifondazione Comunista), Italexit-per l’Italia con Paragone di Gianluigi Paragone, Mastella Noi di Centro Europeisti di Clemente Mastella, Alternativa per l’Italia di Mario Adinolfi (Popolo della famiglia) e Simone Di Stefano (ex CasaPound). Riassumendo ecco i possibili “outsider”, in ordine alfabetico:

Alternativa per l’Italia

Mario Adinolfi e Simone Di Stefano

Mario Adinolfi e Simone Di Stefano Italexit – per l’Italia con Paragone

Gianluigi Paragone

Gianluigi Paragone Mastella Noi di Centro Europeisti

Clemente Mastella

Clemente Mastella Unione Popolare

Luigi de Magistris

- ADV -

L’elenco di simboli e partiti è ancora lunghissimo e alcuni non presentano candidati in tutti i collegi. Ecco qui riassunti, in ordine alfabetico, gli altri partiti che si presentano alle elezioni 2022 con il rispettivo capo politico, più sotto i simboli:

Destre Unite – Massimiliano Panero

– Massimiliano Panero Forza del Popolo – Lillo Massimiliano Musso

– Lillo Massimiliano Musso Forza Nuova – Apf – Roberto Fiore

– Apf – Roberto Fiore Free – Marco Lusetti

– Marco Lusetti Gilet arancioni – Unione Cattolica Italiana – Antonio Pappalardo

– Unione Cattolica Italiana – Antonio Pappalardo Italia Sovrana e Popolare – Marco Rizzo

– Marco Rizzo L’Italia del Meridione – Vincenzo Castellano

– Vincenzo Castellano Movimento associativo italiani all’estero – MAE

Movimento delle Libertà

Partita Comunista Italiano – Mauro Alboresi

– Mauro Alboresi Partito Animalista – Ucdl – 10 Volte Meglio – Cristiano Ceriello

– Cristiano Ceriello Partito Comunista dei Lavoratori – Marco Ferrando

– Marco Ferrando Partito della Follia Creativa – Giuseppe Cirillo Detto Oscurato

– Giuseppe Cirillo Detto Oscurato Pensiero e azione PPA (Popolo Partite Iva) – Antonio Piarulli

– Antonio Piarulli Referendum e Democrazia – Marco Cappato

– Marco Cappato Sud Chiama Nord – Cateno De Luca

– Cateno De Luca Sűdtiroler Volkspartei (Svp) – Patt – Philipp Achammer

– Philipp Achammer Unione Sudamericana Emigrati Italiani – Usei

Vita – Sara Cunial

Qui spieghiamo come si vota per le elezioni politiche del 25 settembre 2022.

I simboli dei partiti che si presentano alle elezioni 2022 1 di 31

Dove trovare programma e candidati dei partiti per le elezioni politiche 2022

- ADV -

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato sul suo sito, a questo link, i simboli dei partiti e delle liste, insieme al programma di ogni formazione e poi i tutti i candidati all’uninominale e al plurinominale nei diversi collegi in cui è divisa l’Italia, per la Camera e il Senato (qui l’articolo sui candidati a Firenze per le elezioni politiche).