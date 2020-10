Protocolli di sicurezza nelle palestre: le regole anti-Covid del dpcm (pdf)

Sette giorni per rispettare le norme, altrimenti saranno chiuse. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha minacciato una stretta se palestre e piscine non si adegueranno ai protocolli di sicurezza anti-Covid: il dpcm del 18 ottobre 2020 non ne stabilisce di nuovi, le regole per i centri sportivi al momento restano quelle aggiornate dopo il confronto con le Regioni, ma presto arriveranno novità dal Ministero dello Sport con ulteriori linee guida per limitare il rischio di contagi da coronavirus.

Mascherina, distanza sicurezza, sanificazione: cosa dicono i protocolli di sicurezza per palestre e piscine

Distanza di sicurezza di 2 metri dagli altri quando si è impegnati in attività fisica, macchine e attrezzi per l’allenamento che devono essere disinfettati dopo l’uso di ogni persona, mascherina indosso quando non ci si allena e ci si sposta nei vari ambienti della palestra. Sono questi i capisaldi dei protocolli di sicurezza per palestre e piscine, riportati nelle schede tecniche degli allegati al dpcm di ottobre.

In particolare le strutture sportive devono programmare le attività, ad esempio prevedendo la prenotazione per l’accesso, in modo tale evitare assembramenti. L’elenco delle presenze deve poi essere conservato per 14 giorni, mentre all’ingresso può essere prevista la rilevazione della temperatura corporea con termoscanner (ma non è obbligatoria), per impedire l’accesso di persone con febbre sopra i 37,5°.

Attenzione poi alla distanza di sicurezza negli spogliatoi, organizzati per dare la possibilità di stare a un metro dagli altri: secondo i protocolli per la sicurezza gli abiti dei frequentatori devono essere messi nelle borse personali o in sacchetti, anche se si usa l’armadietto (di cui è sconsigliato l’uso da parte di più persone). Gli ambienti inoltre devono essere puliti e disinfettati frequentemente e dotati in più punti di dispenser di gel igienizzante per le mani con l’obbligo di usarlo al momento dell’entrata e all’uscita.

Impianti di areazione, riscaldamento e climatizzazione delle palestre: le regole

Un aspetto centrale per il protocollo di sicurezza delle palestre è quello del ricambio d’aria negli ambienti interni con impianti di areazione e climatizzazione, perché mentre si fa attività fisica (soprattutto intensa) il rischio aumenta per l’accelerazione del respiro: per questo viene stabilito che “in ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna”.

No al ricircolo forzato dell’aria, sì alla pulizia dei filtri degli impianti di areazione e climatizzazione. Nei bagni va sempre mantenuto in funzione l’estrattore d’aria. Sul sito del governo è possibile trovare gli allegati al dpcm, con il pdf dei protocolli di sicurezza anche per le palestre (scheda tecnica pag. 50).

Il dpcm e il nuovo protocollo di sicurezza per palestre e piscine: l’annuncio del ministro Spadafora

Dopo il dpcm del 18 ottobre – e in attesa di altre possibili restrizioni per l’emergenza Covid – il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha annunciato che metterà a punto delle nuove linee guida per le palestre: “Nelle prossime ore, insieme ai rappresentanti del settore, studieremo ulteriori misure di sicurezza per una maggiore tranquillità di tutti e scongiurare possibili chiusure”, ha scritto su Facebook.

I nuovi protocolli di sicurezza per le palestre saranno poi pubblicati sul sito del Ministero per lo Sport. “Vi rivolgo un appello accorato – ha aggiunto Spadafora – fate attenzione e rispettate al massimo le regole, in palestra come in qualsiasi altro luogo. È un momento davvero critico, non abbiamo ancora vinto la nostra guerra contro il coronavirus”.