Publiacqua, nasce a Firenze l’Officina prevenzione sicurezza

Publiacqua inaugura l’Officina prevenzione sicurezza il cui obiettivo sarà quello di aumentare la cultura della sicurezza all’interno dell’azienda e, conseguentemente, ridurre gli infortuni sul lavoro. La struttura sarà a Firenze, vicina all’impianto di potabilizzazione dell’Anconella. Come descritto dall’azienda sarà “una vera e propria palestra dove allenare la sicurezza e ridurre al minimo i rischi”.

Officina prevenzione sicurezza: come sarà

All’interno sono, ad esempio, riprodotti due ambienti di chiusini stradali (ovvero i tombini), dotati di strumenti di manovra ed è anche possibile allenarsi a lavori che richiedono particolari sforzi fisici come ad esempio il trasporto di prodotti chimici. Attenzione anche al rischio elettrico: dentro Ops è riprodotta una cabina elettrica e sono presenti varie tipologie di quadri elettrici.

A breve ci sarà anche un visore per l’allenamento in realtà virtuale in modo da simulare il trattamento e la movimentazione dei prodotti chimici di uso più comune per le operazioni all’interno di impianti dell’acquedotto. Spazio anche alle aule per la formazione e ad un ambulatorio medico.

Lorenzo Perra: “l’Officina sarà un luogo dedicato all’addestramento”

“La struttura che inauguriamo oggi è un vanto per Publiacqua e per tutti i suoi lavoratori – ha detto il presidente di Publiacqua Lorenzo Perra -. L’attenzione alla sicurezza ed alla salute è fondamentale in assoluto e lo è a maggior ragione per un’azienda come la nostra che gestisce un servizio di prima necessità per i cittadini. Da oggi i nostri lavoratori hanno a disposizione un luogo dedicato all’addestramento dove apprendere la cultura della sicurezza e dove simulare nel modo più realistico possibile operazioni complesse e situazioni difficili a cui poi si trovano di fronte nell’operare quotidiano”.