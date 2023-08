Pulizia strade a Firenze d’agosto: nessuno stop per il lavaggio

Il servizio di spazzamento meccanizzato di vie e piazze continuerà regolarmente anche in questo periodo di vacanza. Nella cintura metropolitana di Firenze, ci sono Comuni che però hanno sospeso le multe per divieto di sosta

La pulizia strade a Firenze continuerà regolarmente anche nel mese di agosto 2023 con il consueto calendario, comunica Alia: il servizio di lavaggio meccanizzato di vie e piazze sarà garantito pure nella settimana di Ferragosto. Attenzione quindi al rischio di rimozione auto, perché a Firenze resta l’obbligo di spostare le macchine parcheggiate in strada nel giorno della pulizia: al momento il Comune non ha previsto eccezioni per questo periodo di ferie estive. Nella cintura metropolitana, da Scandicci a Campi fino a Calenzano, altre amministrazioni hanno deciso di chiudere un occhio su eventuali “sgarri” nei giorni in cui entrano in azione i mezzi di Alia, sospendendo il divieto di sosta.

Pulizia strade a Firenze anche nel mese di agosto 2023: attenzione al cartello di lavaggio strade

Alia servizi ambientali, in una nota, ha annunciato che le attività di spazzamento, manuale e meccanizzato, rimarranno invariate ad agosto e proseguiranno per tutto il mese, a Firenze e nei comuni limitrofi, a Prato, così come nell’area Empolese Valdelsa, Pistoia e Mugello. Dunque, anche sul territorio del Comune di Firenze, il lavaggio strade seguirà il consueto calendario mensile: per controllare il giorno della pulizia nella propria zona è possibile consultare il sito di Alia, dove attivare anche un utile alert via mail per ricordare di spostare l’auto.

Gli altri servizi garantiti

Saranno garantiti inoltre la raccolta dei rifiuti porta a porta, lo svuotamento dei cassonetti e il servizio di ritiro degli ingombranti a domicilio (che sarà però fermo nella giornata di Ferragosto, quando saranno chiusi anche tutti gli Ecocentri). Regolarmente aperti ad agosto anche gli sportelli al pubblico di Alia, ad eccezione di Ferragosto (quello del Quartiere 5 di Firenze, in viuzzo delle Calvane, sarà chiuso al pubblico anche lunedì 14 agosto). Attivi infine gli sportelli TARI.

Nei dintorni di Firenze: d’agosto stop alle multe per la pulizia strade

Come successo in passato, ci sono dei Comuni della cintura metropolitana di Firenze che, visto il periodo di vacanza, hanno deciso di non prevedere multe per chi non sposta l’auto nei giorni di pulizia strade ad agosto. A Scandicci, ad esempio, dal 31 luglio al 2 settembre, il servizio di lavaggio strade viene effettuato senza il supporto della Polizia municipale (ossia senza il rischio di multa). A Signa un’ordinanza ha sospeso il divieto di sosta in occasione della pulizia strade dal 7 al 26 agosto 2023 su tutto il territorio comunale; provvedimento analogo anche a Calenzano, Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino, dove il calendario dello stop alle multe va dal 31 luglio al 27 agosto 2023. L’invito ai cittadini rimane comunque quello di spostare il proprio veicolo per consentire la pulizia meccanizzata della carreggiata che, come detto, sarà effettuata regolarmente.

Infine attenzione alle novità previste a Bagno a Ripoli dove dal 7 agosto va a regime il nuovo calendario di spazzamento stradale combinato notturno, attivo ogni martedì e mercoledì dalla mezzanotte alle 6 del mattino, in 63 strade del capoluogo, ma anche dell’Antella, Grassina, Ponte a Niccheri e Ponte a Ema.