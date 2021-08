Pulizia strade a Firenze, agosto 2021: no alla sospensione dei servizi Alia

La pulizia strade a Firenze non va in ferie ad agosto 2021: non ci sarà alcuna sospensione dei servizi di Alia, mentre il Comune di Firenze non fermerà l’azione della polizia municipale, che potrà fare multe e decidere la rimozione delle auto che non rispettano i divieti per il lavaggio delle strade, pure nella settimana di Ferragosto. Decisioni diverse nei comuni della piana, per venire incontro a chi è in vacanza. A Scandicci e Sesto Fiorentino ad esempio, nel periodo clou dell’esodo estivo, non ci saranno verbali per chi si dimentica di spostare la macchina per la pulizia strade.

I servizi di Alia: no alla sospensione della pulizia strade a Firenze nel mese di agosto 2021

A Firenze i servizi curati da Alia saranno garantiti per tutto il mese di agosto comprese la raccolta dei rifiuti porta a porta, la pulizia delle strade durante il giorno o la notte e le spazzatrici saranno in servizio, dove previsto dal consueto calendario, anche domenica 15 agosto. Lo ha comunicato la stessa azienda di servizi ambientali. Resteranno attivi inoltre gli Ecocentri, di cui però è prevista la chiusura nella giornata di Ferragosto. Per richieste e segnalazioni è possibile rivolgersi al call center di Alia, che anche ad agosto risponde dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 a questi numeri: 800 888 333 (gratis, solo da rete fissa), 199 105 105 (da cellulare, a pagamento), 0571.196 93 33 (da rete fissa e mobile).

Pulizia strade a Firenze: ad agosto bisogna spostare l’auto, rischio multe e rimozione

A differenza di quanto successo negli anni passati, per il mese di agosto 2021 il Comune di Firenze non ha previsto la sospensione dei controlli della polizia municipale in occasione della pulizia strade. La conferma arriva dagli uffici di Palazzo Vecchio. Per evitare multe, e – ancora peggio – la rimozione dell’auto, bisognerà continuare a controllare il calendario. Se si va in vacanza lasciando la macchina parcheggiata in città, sarà quindi necessario incaricare qualcuno di spostarla nel giorno dello spazzamento meccanizzato oppure lasciare il veicolo in sosta in una zona di Firenze dove non è previsto il lavaggio (e per la quale si ha il permesso per il posteggio). L’elenco delle vie interessare dalla pulizia strade a Firenze e nei comuni limitrofi è disponibile su sito di Alia.

Scandicci e Signa: pulizia senza multe, le date

La decisione sugli eventuali controlli dipende infatti dai singoli comuni. Alle porte di Firenze, Scandicci ha stabilito che dal 2 al 28 agosto 2021 la pulizia strade venga effettuata senza l’ausilio della polizia municipale, per non far rischiare una multa a chi è impossibilitato a spostare la macchina perché in ferie. Fino al 22 agosto anche a Sesto Fiorentino sono sospesi i divieti di sosta per il lavaggio della carreggiata. Le amministrazioni comunali invitano comunque chi è in città a muovere il proprio veicolo per facilitare le operazioni delle macchine spazzatrici di Alia.