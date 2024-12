Pulizia strade a Firenze: cosa cambia a Natale e Capodanno

- Pubblicità -

La pulizia strade a Firenze, fuori dal centro storico, va in vacanza solo a Natale e Capodanno, mentre il servizio di Alia sarà regolare negli altri giorni e per l’Epifania. Attenzione però: se il 25 dicembre e il 1° gennaio la spazzatrice non passerà, il “turno” sarà recuperato qualche giorno dopo. È stata la stessa azienda di servizi ambientali a comunicare le variazioni in concomitanza delle festività di fine anno.

Cosa cambia per la pulizia strada a Natale, Capodanno ed Epifania: dove è sospesa

In particolare, la pulizia strade nei giorni di Natale (25 dicembre 2024) e Capodanno (1 gennaio 2025) sarà garantita nel centro storico di Firenze, area ad alta frequentazione di turisti in questo periodo, per i mercati, gli eventi e le manifestazioni in programma nelle due giornate.

Alla periferia di Firenze invece lo spazzamento meccanizzato sarà ridimensionato in base alla zona di riferimento: nella stragrande maggioranza dei casi la pulizia strade in programma nella notte di Natale (dalla mezzanotte di mercoledì 25 dicembre) e in quella di Capodanno (dalla mezzanotte di mercoledì 1 gennaio) sarà posticipata di una settimana. Per controllare basta collegarsi al portale di Alia e selezionare il proprio indirizzo nella pagina dedicata allo spazzamento stradale.

Gli altri servizi di Alia per le feste

Oltre al pulizia strade, Alia ha comunicato che non si segnalano particolari variazioni del servizio di raccolta dei rifiuti (per lo svuotamento dei cassonetti e per il porta a porta) se non per le giornate di Natale e Capodanno. I servizi del 25 dicembre e 1° gennaio verranno posticipati alle giornate di sabato 28 dicembre e 4 gennaio. Gli ecocentri, gli ecofurgoni, il call center telefonico e tutti gli sportelli al cittadino (Infopoint, Punto Alia e sportelli TARI) resteranno chiusi 25 e 26 dicembre, 1° e 6 gennaio 2025, salvo alcune variazioni degli orari di apertura per le festività.

È sempre possibile consultare il portale www.aliaserviziambientali.it e Aliapp, scaricabile gratuitamente per sistemi Ios e Android che permette di effettuare segnalazioni, verificare il calendario attivo nel proprio comune, richiedere un servizio di ritiro ingombranti e tanto altro.