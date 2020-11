Qualità & Servizi, la mensa toscana nella top ten di Foodinsider

Il servizio di mensa scolastica di Qualità & Servizi è nella top ten dei migliori d’Italia secondo l’osservatorio Foodinsider. Qualità & Servizi, società pubblica che gestisce le mense delle scuole della Piana Fiorentina, sale al nono posto nella classifica nazionale (l’anno scorso era al quindicesimo) e vede così per la prima volta un’azienda toscana entrare nell’ambitissima top ten.

“Questo riconoscimento – ha detto Filippo Fossati, amministratore unico di Qualità & Servizi – è la conferma di un processo di rinnovamento e di riorganizzazione aziendale improntata alla massima efficienza e ricerca della qualità. Un processo che ha coinvolto le maestranze a cui dedichiamo questo riconoscimento. Lo sforzo messo in campo dall’azienda proprio nel momento di maggior crisi del settore è stata la migliore risposta possibile. Investimenti e nuove tecnologie per confermare la nostra volontà di offrire un servizio di ristorazione di eccellenza”.

Qualità & Servizi, ecco come è entrata nella top ten di FoodInsider

Circa cinquanta i menù scolastici presi in esame dall’osservatorio non istituzionale FoodInsider, che vede Qualità & Servizi piazzarsi al nono posto mentre Firenze è scivolata dal 12° al 18°. L’indagine, svolta in collaborazione con Slow Food, valuta l’equilibrio e l’impatto sull’ambiente e si sofferma sullo scenario post-lockdown ovvero su come la pandemia abbia inciso sulla qualità del cibo distribuito.

Da fornitori locali al bio fino a Pappa Express, tutti i plus di Qualità & Servizi

Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Signa e Calenzano, questi i comuni soci dell’azienda, che usufruiscono della mensa virtuosa, che utilizza prodotti di aziende locali con attenzione al biologico e alla stagionalità. Poco più di due mesi fa, all’indomani della riapertura delle scuole, Qualità e Servizi aveva presentato Pappa Express, uno speciale carrello fatto realizzare appositamente dai vertici della società per sporzionare alimenti caldi e appena preparati direttamente al tavolo dei bambini (all’occorrenza anche in classe) ed evitare le monoporzioni in tempo di Covid19 e di distanziamento obbligato, anche a tavola.

“Al posto dei lunch box che hanno invaso le mense italiane noi abbiamo risposto con il carrello che porta il servizio di ristorazione direttamente nelle classi – ha detto il direttore Antonio Ciappi -, pasti di qualità perfettamente conservati e serviti caldi sul posto. Ma la rivoluzione era già iniziata anni fa – conclude il direttore – con la scelta di privilegiare i fornitori di zona, i prodotti naturali, la stagionalità e la tradizione gastronomica”.