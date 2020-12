Quando parla Conte: a che ora è la conferenza stampa sul nuovo Dpcm

Il nuovo Dpcm è pronto e il premier spiegherà i contenuti del nuovo decreto in una conferenza stampa indetta nella serata di oggi (3 dicembre): ecco quando parla Giuseppe Conte stasera e a che ora viene trasmesso il discorso in diretta tv e streaming.

Il nuovo Dpcm e la mediazione di Conte

La presentazione del nuovo provvedimento arriva al termine di giornate tese all’interno dello stesso governo e con le Regioni, molto critiche riguardo alle limitazioni per il periodo natalizio, a partire dalla chiusura degli impianti sciistici e delle restrizioni per gli spostamenti, anche tra comuni vicini. Il presidente del Consiglio ha dovuto mediare tra le diverse posizioni, tra chi invocava un’apertura in vista delle feste, e chi invece chiedeva più rigore per evitare un’impennata dei contagi. Il risultato è una linea improntata sulla massima prudenza.

Il nuovo Dpcm sarà firmato stasera (3 dicembre) per entrare in vigore domani e si aggiunge alle norme già previste dal decreto legge Covid già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che regolamenta gli spostamenti a Natale, Capodanno e per l’Epifania e aumenta la validità dei Dpcm da 30 a 50 giorni, proprio per consentire un provvedimento che arrivi fin dopo le feste.

Quando parla Conte in tv: a che ora è la conferenza stampa sul nuovo Dpcm di dicembre

Il premier ha deciso di spiegare in una conferenza stampa le motivazioni che hanno guidato il governo nella scrittura della bozza del Dpcm del 3 dicembre, poi sottoposto alle regioni e ora pronto per la firma: ecco a che ora parla Conte questa sera e dove seguire in diretta il discorso.

L’intervento del presidente del Consiglio Conte è fissato alle ore 20.15 di oggi, 3 dicembre. La conferenza stampa si terrà a Palazzo Chigi e sarà trasmessa in diretta dai principali tg della sera, ma anche dai canali all news, come Skytg24 e Rainews 24 e in streaming sul canale Youtube di Palazzo Chigi. Questo incontro con i giornalisti arriva a un mese dall’ultimo convocata per spiegare le regole di un nuovo Dpcm.