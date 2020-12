Arriva la firma sul cosiddetto decreto Natale: il testo definitivo del decreto legge 2 dicembre che regola gli spostamenti tra regioni e comuni nel periodo delle festività natalizie è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è disponibile in formato pdf. Il decreto entrerà in vigore da oggi, 3 dicembre, giorno in cui è atteso anche il nuovo Dpcm sull’emergenza Covid.

Decreto Natale, il testo in Gazzetta Ufficiale

Due soli articoli. Tanti ne bastano per regolare gli spostamenti tra regioni e tra comuni a Natale, Capodanno e durante le Feste, fino all’Epifania. Le restrizioni scattano il 21 dicembre: da quel giorno sarà vietato spostarsi tra regioni, fino al 6 gennaio. Nei giorni di Natale, Santo Stefano e di Capodanno non si potrà neanche uscire dal proprio comune di residenza. Restano le eccezioni ai divieti ormai note: lavoro, salute, necessità, rientro al domicilio o alla residenza.

“Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 – recita il testo definitivo del decreto Natale, il decreto legge 2 dicembre – è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome“.

Il decreto in Gazzetta Ufficiale, in attesa del nuovo Dpcm

“Nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione”.

Niente sconti sulle seconde case. Restano esclusi infatti gli “spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti”.